Хитрий тест з ПДР: хто з водіїв повертає ліворуч неправильно

Неуважні водії порушують ПДР — хто повертає ліворуч неправильно
Задача з теми розташування транспортних засобів на дорозі. Водій якого автомобіля порушує правила, повертаючи ліворуч в зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував канал "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- Водій білого автомобіля.
- Водії білого та синього автомобілів.
- Водій жовтого автомобіля.
- Водій синього автомобіля.
- Водії синього та жовтого автомобілів.
- Водії білого та жовтого автомобілів.
Розбір задачі
На перехресті три автомобілі мають намір повернути ліворуч. Водій білого автомобіля робить це з трамвайної колії попутного напрямку, що розташована на одному рівні з дорогою. А синя та жовта машини повертають з проїзної частини.
Одразу ж зрозуміло, що водій синього автомобіля порушує правила, адже не дотримується вимог знаку 15.6 "Напрямок руху по смугах", який дозволяє в зображеній ситуації рух з крайньої правої смуги лише прямо.
Цей знак також допоможе вирішити, хто ж повертає правильно — білий, чи жовтий автомобіль.
Читаємо пункт 11.8 ПДР:
"По трамвайній колії попутного напрямку, розташованій на одному рівні з проїзною частиною для нерейкових транспортних засобів, дозволяється рух за умови, що це не заборонено дорожніми знаками чи дорожньою розміткою, а також під час випередження, об'їзду, коли ширина проїзної частини недостатня для виконання об'їзду, без виїзду на трамвайну колію.
На перехресті дозволяється виїжджати на трамвайну колію попутного напрямку в тих самих випадках, але за умови відсутності перед перехрестям дорожніх знаків 5.16-5.19.
Поворот ліворуч або розворот повинні виконуватися з трамвайної колії попутного напрямку, розташованої на одному рівні з проїзною частиною для нерейкових транспортних засобів, якщо інший порядок руху не передбачено дорожніми знаками 5.16, 5.18 або розміткою 1.18.
В усіх випадках не повинно створюватися перешкод для руху трамвая".
В зображеній ситуації знак 5.16 "Напрямок руху по смугах" вимагає виконувати поворот ліворуч або розворот з крайньої лівої смуги, як це планує водій жовтого автомобіля. Таким чином водії білої та синьої машин правила порушують.
Правильна відповідь №2
Раніше ми пропонували дві задачі з правил розташування автомобілів на дорозі — тут і тут.
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