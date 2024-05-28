Хитрий тест з ПДР: хто з водіїв повертає ліворуч неправильно

Хто порушує правила? Малюнок: "За! Правилами".

Задача з теми розташування транспортних засобів на дорозі. Водій якого автомобіля порушує правила, повертаючи ліворуч в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

Водій білого автомобіля. Водії білого та синього автомобілів. Водій жовтого автомобіля. Водій синього автомобіля. Водії синього та жовтого автомобілів. Водії білого та жовтого автомобілів.

Розбір задачі

На перехресті три автомобілі мають намір повернути ліворуч. Водій білого автомобіля робить це з трамвайної колії попутного напрямку, що розташована на одному рівні з дорогою. А синя та жовта машини повертають з проїзної частини.

Одразу ж зрозуміло, що водій синього автомобіля порушує правила, адже не дотримується вимог знаку 15.6 "Напрямок руху по смугах", який дозволяє в зображеній ситуації рух з крайньої правої смуги лише прямо.





Цей знак також допоможе вирішити, хто ж повертає правильно — білий, чи жовтий автомобіль.

Читаємо пункт 11.8 ПДР:

"По трамвайній колії попутного напрямку, розташованій на одному рівні з проїзною частиною для нерейкових транспортних засобів, дозволяється рух за умови, що це не заборонено дорожніми знаками чи дорожньою розміткою, а також під час випередження, об'їзду, коли ширина проїзної частини недостатня для виконання об'їзду, без виїзду на трамвайну колію.

На перехресті дозволяється виїжджати на трамвайну колію попутного напрямку в тих самих випадках, але за умови відсутності перед перехрестям дорожніх знаків 5.16-5.19.

Поворот ліворуч або розворот повинні виконуватися з трамвайної колії попутного напрямку, розташованої на одному рівні з проїзною частиною для нерейкових транспортних засобів, якщо інший порядок руху не передбачено дорожніми знаками 5.16, 5.18 або розміткою 1.18.

В усіх випадках не повинно створюватися перешкод для руху трамвая".

В зображеній ситуації знак 5.16 "Напрямок руху по смугах" вимагає виконувати поворот ліворуч або розворот з крайньої лівої смуги, як це планує водій жовтого автомобіля. Таким чином водії білої та синьої машин правила порушують.

Правильна відповідь №2

Раніше ми пропонували дві задачі з правил розташування автомобілів на дорозі — тут і тут.