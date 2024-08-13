Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Авто arrow Швидка задача з ПДР — чи дозволений водію карколомний маневр arrow

Швидка задача з ПДР — чи дозволений водію карколомний маневр

13 серпня 2024 06:45
Валентин Бандура - Редактор
ПДР тестування — чи дозволений водію карколомний маневр
Можна повернути? Малюнок: "А ти знаєш ПДР?"
Валентин Бандура - Редактор

Задача з теми регулювання дорожнього руху. Чи дозволено водію синього автомобіля повернути праворуч у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "А ти знаєш ПДР?"

Читайте також:

Варіанти відповіді

  1. Дозволено.
  2. Заборонено.

Розбір задачі

Швидка задача з ПДР — чи дозволений водію карколомний маневр - фото 1

На перехрестя виїжджає синій автомобіль, водій якого має намір одразу ж повернути праворуч. Перед поворотом встановлено дорожній знак 4.1. "Рух прямо".

 

Швидка задача з ПДР — чи дозволений водію карколомний маневр - фото 2

Цей знак дозволяє рухатися лише прямо. Але він й не забороняє поворот праворуч у двори та на інші прилеглі до дороги території.

Читаємо пункт 1.10 ПДР:

"Прилегла територія — територія, що прилягає до краю проїзної частини та не призначена для наскрізного проїзду, а лише для в'їзду до дворів, на стоянки, автозаправні станції, будівельні майданчики тощо або виїзду з них".

Водій синьої машини має намір заїхати на АЗС. Тобто поворот праворуч у зображеній ситуації йому не заборонений.

Правильна відповідь №1

Раніше ми пропонували завдання з ПДР, яке можуть розв'язати лише грамотні водії. Також писали, яке правило часто забувають не лише водії-початківці.

авто автомобіль водії ПДР правила дорожнього руху тест

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

07:16 Експерти МАГАТЕ не змогли встановити причину пожежі на Запорізькій АЕС

07:01 ПриватБанк відмовляє в кредиті "єОселя" — хто не підпадає під критерії

Ексклюзив

06:47 Одна людина померла, ще троє в реанімації — на Львівщині вирує новий штам коронавірусу FLIRT

06:44 Келлі Осборн пожартувала про свою вагу на культовому телешоу

06:40 Ціни за 1 кг латуні у серпні — яка вартість кольорових металів в Україні

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні - 80x80

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

06:30 У серпні обвалилися ціни на сою — скільки коштує зерно в Україні

06:30 Навчання під час бронювання — чи можливо це

06:10 Середня пенсія в Україні зросла — скільки пенсіонери отримають у серпні

06:07 Не прийшов до ТЦК за повісткою про уточнення даних — яке покарання загрожує

06:01 Ощадбанк відкриває клієнтам договори страхування — чи законні такі дії

07:16 Експерти МАГАТЕ не змогли встановити причину пожежі на Запорізькій АЕС

07:01 ПриватБанк відмовляє в кредиті "єОселя" — хто не підпадає під критерії

Ексклюзив

06:47 Одна людина померла, ще троє в реанімації — на Львівщині вирує новий штам коронавірусу FLIRT

06:44 Келлі Осборн пожартувала про свою вагу на культовому телешоу

06:40 Ціни за 1 кг латуні у серпні — яка вартість кольорових металів в Україні

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні - 80x80

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

06:30 У серпні обвалилися ціни на сою — скільки коштує зерно в Україні

06:30 Навчання під час бронювання — чи можливо це

06:10 Середня пенсія в Україні зросла — скільки пенсіонери отримають у серпні

06:07 Не прийшов до ТЦК за повісткою про уточнення даних — яке покарання загрожує

06:01 Ощадбанк відкриває клієнтам договори страхування — чи законні такі дії

Ексклюзив

06:47 Одна людина померла, ще троє в реанімації — на Львівщині вирує новий штам коронавірусу FLIRT

06:40 Ціни за 1 кг латуні у серпні — яка вартість кольорових металів в Україні

06:30 У серпні обвалилися ціни на сою — скільки коштує зерно в Україні

10 серпня 2024
Ексклюзив

06:48 Ілюзії про Росію розвіяли ціни, але контроль досі жахливий — як живе окупований Крим

06:40 Ціни за 1 кг металобрухту в Україні — скільки коштує чормет у серпні

9 серпня 2024

06:40 Скільки коштує золото в Україні — ціни за 1 г дорогоцінних металів у серпні

Новина з відео

06:05 Заборона Telegram в Україні – чому месенджер не заблокують та що кажуть в парламенті

8 серпня 2024
Ексклюзив

18:18 Нашестя змій в Одесі — яку становлять загрозу для людини

06:40 Ціни на латунь у серпні — скільки коштують кольорові метали в Україні

Новина з відео

06:03 Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

Text

01:40 Ляшко розповів про підсумки першого засідання Ради з відновлення "Охматдиту"

12 серпня 2024
Text

21:48 Ляшко назвав строки відновлення Охматдиту та пояснив відповідальність по витратах бюджету

Text

17:53 Незаконний перетин кордону — у ДПСУ відповіли, чи зросла кількість спроб

Text

17:50 Розширення плацдарму в Курській області та пожежа на ЗАЕС — ефір Вечір.LIVE

Text

15:59 Демченко прокоментував рух техніки в Білорусі — яка загроза для України

Text

15:45 Нардеп пояснив, хто винен у призначенні хабарників на державні посади

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні - 80x80

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

Text

13:00 Росія перекидає сили під Курськ, погрози Лукашенка та пожежа на ЗАЕС — ефір День.LIVE

Text

11:06 Експерт пояснив, чому збільшення податків не допоможуть поповнити держбюджет України

Text

08:00 Полонені кадирівці в Курську та екстрена заява Зеленського — ефір Ранок.LIVE

11 серпня 2024
Text

22:11 Генерал Романенко назвав ймовірну ціль наступу на Курську область

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

22:23 Відмовився підписати повістку та не з'явився у ТЦК — що вирішив суд

1 серпня 2024

08:31 Зінченко залишає Арсенал — українця хоче підписати чемпіон із популярної ліги

5 серпня 2024

05:27 "Азову" потрібні водії бензовозів — які вимоги та умови

7 серпня 2024

09:31 Бущан переходить у відомий клуб — Динамо готує трансфер

8 серпня 2024

22:47 Українці заплатять за електрику 20 грн/кВт-год — кого торкнувся підвищений тариф

2 серпня 2024

09:01 Евертон вирішив продати Миколенка — з'явився новий претендент на українця

1 серпня 2024

03:20 Ледачий домашній медовик за 10 хвилин — простий і швидкий рецепт

31 липня 2024

08:43 Забарний стане частиною нового проєкту в амбітному італійському клубі

8 серпня 2024

10:01 Китайська гімнастка стала зіркою Олімпіади через вчинок на церемонії нагородження

9 серпня 2024

11:52 Їхала до України із 40 тисячами доларів — на кордоні з Одещиною затримали громадянку Молдови