ПДР тестування — чи дозволений водію карколомний маневр

Швидка задача з ПДР — чи дозволений водію карколомний маневр
Задача з теми регулювання дорожнього руху. Чи дозволено водію синього автомобіля повернути праворуч у зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував канал "А ти знаєш ПДР?"
Варіанти відповіді
- Дозволено.
- Заборонено.
Розбір задачі
На перехрестя виїжджає синій автомобіль, водій якого має намір одразу ж повернути праворуч. Перед поворотом встановлено дорожній знак 4.1. "Рух прямо".
Цей знак дозволяє рухатися лише прямо. Але він й не забороняє поворот праворуч у двори та на інші прилеглі до дороги території.
Читаємо пункт 1.10 ПДР:
"Прилегла територія — територія, що прилягає до краю проїзної частини та не призначена для наскрізного проїзду, а лише для в'їзду до дворів, на стоянки, автозаправні станції, будівельні майданчики тощо або виїзду з них".
Водій синьої машини має намір заїхати на АЗС. Тобто поворот праворуч у зображеній ситуації йому не заборонений.
Правильна відповідь №1
Раніше ми пропонували завдання з ПДР, яке можуть розв'язати лише грамотні водії. Також писали, яке правило часто забувають не лише водії-початківці.
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