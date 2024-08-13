ПДР тестування — чи дозволений водію карколомний маневр

Можна повернути? Малюнок: "А ти знаєш ПДР?"

Задача з теми регулювання дорожнього руху. Чи дозволено водію синього автомобіля повернути праворуч у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "А ти знаєш ПДР?"

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Варіанти відповіді

Дозволено. Заборонено.

Розбір задачі

На перехрестя виїжджає синій автомобіль, водій якого має намір одразу ж повернути праворуч. Перед поворотом встановлено дорожній знак 4.1. "Рух прямо".

Цей знак дозволяє рухатися лише прямо. Але він й не забороняє поворот праворуч у двори та на інші прилеглі до дороги території.

Читаємо пункт 1.10 ПДР:

"Прилегла територія — територія, що прилягає до краю проїзної частини та не призначена для наскрізного проїзду, а лише для в'їзду до дворів, на стоянки, автозаправні станції, будівельні майданчики тощо або виїзду з них".

Водій синьої машини має намір заїхати на АЗС. Тобто поворот праворуч у зображеній ситуації йому не заборонений.

Правильна відповідь №1

Раніше ми пропонували завдання з ПДР, яке можуть розв'язати лише грамотні водії. Також писали, яке правило часто забувають не лише водії-початківці.