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Тест з ПДР — той випадок, коли можуть помилитися навіть досвідчені водії

21 грудня 2023 20:40
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Тест з ПДР: чи дозволено синьому авто повернути на АЗС
Чи дозволений поворот? Малюнок: "За! Правилами".
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Задача з теми початок руху та зміна його напрямку. Чи дозволяється водієві синього автомобіля повернути на АЗС?

Задачу запропонував ресурс "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

  1. Дозволена траєкторія повороту А.
  2. Дозволена траєкторія Б
  3. Обидві траєкторії дозволені.
  4. Обидві траєкторії заборонені.

Розбір задачі

Водій має намір повернути ліворуч на АЗС і для цього йому пропонуються дві траєкторії.

На цій ділянці встановлений дорожній 4.1 "Рух прямо".

"Знак дозволяє рух лише прямо. Дія знаку не поширюється на транспортні засоби, що рухаються за встановленими маршрутами. Дія знаку поширюється на перехрещення проїзних частин, перед яким він встановлений. Якщо знак встановлено на початку дороги або за перехрестям, його дія поширюється на ділянку дороги до найближчого перехрестя. Знак не забороняє поворот праворуч у двори та на інші прилеглі до дороги території".

Таким чином, знак не забороняє поворот у прилеглі до дороги території, зокрема до АЗС. Але йдеться лише про поворот праворуч. А водій синього автомобіля планує повернути ліворуч.

Правильна відповідь №4

Раніше ми пропонували дві задачі з правил розташування автомобілів на дорозі — тут і тут.

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