Тест з ПДР: лише уважні водії виберуть правильні напрямки руху

Куди дозволений проїзд? Малюнок: "За! Правилами".

Задача з теми початок руху та зміна його напрямку. Куди дозволяється продовжити рух водієві червоного автомобіля?

Задачу запропонував ресурс "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

Прямо та ліворуч. Ліворуч та у зворотному напрямку. Прямо та у зворотному напрямку. Прямо. Ліворуч. Усі напрямки дозволені.

Розбір задачі

Водієві червоного автомобіля пропонуються три варіанти для подальшого руху.

Насамперед звернемо увагу на знак 1.26 "Двосторонній рух" та табличку 7.1.1 "Відстань до об'єкта".

Знаки повідомляють, що за 800 метрів попереду організовано двосторонній рух. Тобто зараз автомобіль рухається дорогою з одностороннім рухом. А це означає, що розвернутися йому не можна, адже у такому разі водій буде їхати проти потоку.

Знак не забороняє поворот ліворуч, але такий маневр також неможливий, бо водій знаходиться у правій смузі й, повернувши ліворуч, він порушить правила.

Читаємо п. 10.4 ПДР

"Перед поворотом праворуч та ліворуч, зокрема в напрямку головної дороги, або розворотом водій повинен завчасно зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині, призначеній для руху в цьому напрямку, крім випадків, коли здійснюється поворот у разі в'їзду на перехрестя, де організовано круговий рух, напрямок руху визначено дорожніми знаками чи дорожньою розміткою або рух можливий лише в одному напрямку, установленому конфігурацією проїзної частини, дорожніми знаками чи розміткою".

Отже, серед трьох запропонованих напрямків на цій ділянці дозволяється лише проїзд прямо.

Правильна відповідь №4

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