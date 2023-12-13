Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Авто arrow Тест по ПДД — только внимательные водители выберут правильные направления движения arrow

Тест по ПДД — только внимательные водители выберут правильные направления движения

13 декабря 2023 20:40
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Тест по ПДД: только внимательные водители выберут правильные направления движения
Куда разрешен проезд? Рисунок: "За! Правилами".
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Задача по теме начало движения и изменение его направления. Куда разрешено продолжить поездку водителю красного автомобиля?

Задачу предложил ресурс "За! Правилами".

Читайте также:

Варианты ответа

  1. Прямо и налево.
  2. Налево и обратно.
  3. Прямо и обратно.
  4. Прямо.
  5. Налево.
  6. Все направления разрешены.

Разбор задачи

Водителю красного автомобиля предлагаются три варианта для дальнейшего движения.

Прежде всего, обратим внимание на знак 1.26 "Двустороннее движение" и табличку 7.1.1 "Расстояние до объекта".

Знаки сообщают, что в 800 метрах впереди организовано двустороннее движение. То есть сейчас автомобиль двигается по дороге с односторонним движением. А это значит, что развернуться ему нельзя, ведь в таком случае водитель будет ехать против потока.

Знак не запрещает поворот налево, но такой маневр также невозможен, потому что водитель находится в правой полосе и, повернув налево, он нарушит правила.

Читаем п. 10.4 ПДД

"Перед поворотом направо и налево, в частности в направлении главной дороги, или разворотом водитель должен заранее занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в этом направлении, кроме случаев, когда осуществляется поворот при въезде на перекресток, где организован круговой движение, направление движения определено дорожными знаками или дорожной разметкой, или движение возможно только в одном направлении, установленном конфигурацией проезжей части, дорожными знаками или разметкой".

Итак, среди трех предложенных направлений на этом участке разрешается только проехать прямо.

Правильный ответ №4

Ранее мы предлагали интересные задачи по теме начало движения и изменение его направления — здесь и здесь.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

17:49 В ТЦК придумали способ, как мобилизовать всех мужчин

18:05 Экс-командир "Азова" Жорин резко отреагировал на призывы отправить на фронт работников ТЦК

13:23 В Украине уже действуют новые правила выдачи повесток — что изменилось

Новость с видео

04:12 "Азов" ищет специалистов с оплатой до 125 000 грн - какие вакансии предлагают

17:10 Клиенты Ощадбанка 1 января могут остаться без денег — в чем причина

Закон о столице снова актуален — заберут ли полномочия у Кличко - 80x80

Закон о столице снова актуален — заберут ли полномочия у Кличко

19:17 Экс-командир ответил, сколько украинцев необходимо мобилизовать в 2024 году

13:11 В Украине действуют новые правила вручения повесток военнообязанным — что изменилось

05:42 Американское издание назвало кратчайший путь к победе Украины

01:22 Кого не заберут на войну — 10 категорий граждан, которых нельзя мобилизовать на фронт

00:46 Усиление мобилизации в Украине — еще одна область наращивает призыв

Актуальное по теме