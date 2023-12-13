Тест по ПДД — только внимательные водители выберут правильные направления движения
Задача по теме начало движения и изменение его направления. Куда разрешено продолжить поездку водителю красного автомобиля?
Задачу предложил ресурс "За! Правилами".
Варианты ответа
- Прямо и налево.
- Налево и обратно.
- Прямо и обратно.
- Прямо.
- Налево.
- Все направления разрешены.
Разбор задачи
Водителю красного автомобиля предлагаются три варианта для дальнейшего движения.
Прежде всего, обратим внимание на знак 1.26 "Двустороннее движение" и табличку 7.1.1 "Расстояние до объекта".
Знаки сообщают, что в 800 метрах впереди организовано двустороннее движение. То есть сейчас автомобиль двигается по дороге с односторонним движением. А это значит, что развернуться ему нельзя, ведь в таком случае водитель будет ехать против потока.
Знак не запрещает поворот налево, но такой маневр также невозможен, потому что водитель находится в правой полосе и, повернув налево, он нарушит правила.
Читаем п. 10.4 ПДД
"Перед поворотом направо и налево, в частности в направлении главной дороги, или разворотом водитель должен заранее занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в этом направлении, кроме случаев, когда осуществляется поворот при въезде на перекресток, где организован круговой движение, направление движения определено дорожными знаками или дорожной разметкой, или движение возможно только в одном направлении, установленном конфигурацией проезжей части, дорожными знаками или разметкой".
Итак, среди трех предложенных направлений на этом участке разрешается только проехать прямо.
Правильный ответ №4
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