Тест по ПДД: разрешено ли синему авто повернуть на АЗС

Разрешен ли поворот? Рисунок: "За! Правилами".

Задача по теме начало движения и изменение его направления. Разрешается ли водителю синего автомобиля вернуть на АЗС?

Задачу предложил ресурс "За! Правилами".

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Варианты ответа

Разрешена траектория поворота А. Разрешена траектория Б Обе траектории разрешены. Обе траектории запрещены.

Разбор задачи

Водитель намерен повернуть налево на АЗС и для этого ему предлагаются две траектории.

На этом участке установлен дорожный знак 4.1 "Движение прямо".

"Знак позволяет движение только прямо. Действие знака не распространяется на транспортные средства, двигающиеся по установленным маршрутам. Действие знака распространяется на перекресток проезжих частей, перед которым оно установлено. Если знак установлен в начале дороги или за перекрестком, его действие распространяется на участок дороги до ближайшего перекрестка. Знак не запрещает поворот направо во дворы и на другие прилегающие к дороге территории".

Таким образом, знак не запрещает поворот в прилегающие к дороге территории, в частности, к АЗС. Но речь идет только о повороте направо. А водитель синего автомобиля планирует повернуть налево.

Правильный ответ №4

Ранее мы предлагали две задачи по правилам расположения автомобилей на дороге — здесь и здесь.