ПДД тестирование — разрешен ли водителю сногсшибательный маневр

Можно повернуть? Рисунок: "А ты знаешь ПДД?"

Задача по теме регулирования дорожного движения. Разрешено ли водителю синего автомобиля повернуть направо в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "А ты знаешь ПДД?"

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Варианты ответа

Разрешено. Запрещено.

Разбор задачи

На перекресток выезжает синий автомобиль, водитель которого намерен сразу же повернуть направо. Перед поворотом установлен дорожный знак 4.1. "Движение прямо".

Этот знак позволяет двигаться только прямо. Но он и не запрещает поворот направо во дворы и на другие прилегающие к дороге территории.

Читаем пункт 1.10 ПДД:

"Прилегающая территория — территория, прилегающая к краю проезжей части и не предназначенная для сквозного проезда, а только для въезда во дворы, на стоянки, автозаправочные станции, строительные площадки и т.п. или для выезда из них".

Водитель синей машины намерен заехать на АЗС. То есть поворот направо в изображенной ситуации ему не запрещен.

Правильный ответ №1

Ранее мы предлагали задачу по ПДД, которую могут решить только грамотные водители. Также писали, какое правило часто забывают не только начинающие водители.