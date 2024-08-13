ПДД тестирование — разрешен ли водителю сногсшибательный маневр

Быстрая задача по ПДД — разрешен ли водителю сногсшибательный маневр
Задача по теме регулирования дорожного движения. Разрешено ли водителю синего автомобиля повернуть направо в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "А ты знаешь ПДД?"
Варианты ответа
- Разрешено.
- Запрещено.
Разбор задачи
На перекресток выезжает синий автомобиль, водитель которого намерен сразу же повернуть направо. Перед поворотом установлен дорожный знак 4.1. "Движение прямо".
Этот знак позволяет двигаться только прямо. Но он и не запрещает поворот направо во дворы и на другие прилегающие к дороге территории.
Читаем пункт 1.10 ПДД:
"Прилегающая территория — территория, прилегающая к краю проезжей части и не предназначенная для сквозного проезда, а только для въезда во дворы, на стоянки, автозаправочные станции, строительные площадки и т.п. или для выезда из них".
Водитель синей машины намерен заехать на АЗС. То есть поворот направо в изображенной ситуации ему не запрещен.
Правильный ответ №1
Ранее мы предлагали задачу по ПДД, которую могут решить только грамотные водители. Также писали, какое правило часто забывают не только начинающие водители.
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