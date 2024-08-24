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Эту задачу смогли решить только 45% водителей — кто должен проехать первым

24 августа 2024 06:45
Валентин Бандура - Редактор
Тест по ПДД, который решили только 45% людей — кто из водителей проедет первым
Тест по ПДД по картинке. Изображение: "Школа авто"
Валентин Бандура - Редактор

Даже опытным водителям, которые ощущают себя на дороге как рыба в воде, время от времени необходимо обновлять свои знания по правилам дорожного движения. Ведь во время поездки могут случиться разные непредсказуемые ситуации. Чтобы они не застали вас врасплох, предлагаем пройти быстрый тест по ПДД по картинке — кто проедет перекресток первым в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "Школа авто". Отмечается, что по результатам опроса на канале его смогли правильно решить только 45% людей.

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Кто проедет перекресток первым

Предлагаем внимательно рассмотреть следующую картинку, чтобы найти ответ на вопрос. Обе машины планируют вернуть, но кто вправе сделать это первым?

 

Простая ситуация, в которой многие ошибаются - кто из водителей проедет первым - фото 1
Тест по ПДД по картинке. Изображение: "Школа авто"

Варианты ответов

Всего есть три варианта ответов, но только один из них верен:

  1. Водитель черного автомобиля.
  2. Водитель серого автомобиля.
  3. Разъедутся по взаимному согласию.

Разбор задачи

Первое, на что стоило бы обратить свое внимание, это сигнал светофора, установленный на перекрестке. Можно увидеть на рисунке, что движение разрешено всем транспортным средствам.

Водитель черного автомобиля собирается повернуть направо, а водитель серого — налево. Если они продолжат движение одновременно, то их пути пересекутся. Поэтому определить очередность проезда очень важно.

Перед водителем серого автомобиля установлен знак 2.3 "Главная дорога", а под ним — 7.8 "Направление главной дороги". Соответственно перед водителем черного автомобиля установлен знак 2.1 "Дать дорогу".

И здесь казалось бы, что ответ лежит прямо на поверхности. Однако именно это и сбивало многих с толку. Дело в том, если на перекрестке работает светофор, то на приоритетные знаки водители не смотрят. В таком случае дать дорогу должен водитель серого автомобиля, поскольку имеет препятствие направо.

Обращаемся к пункту 16.12 ПДД:

"На перекрестке равнозначных дорог водитель нерельсового транспортного средства обязан дать дорогу приближающимся справа транспортным средствам, кроме перекрестков, где организовано круговое движение".

Правильный ответ

Учитывая указанное, правильный ответ №1 – водитель черного автомобиля.

Напомним, ранее мы публиковали интересный тест по ПДД по картинке, кто из водителей нарушит правила во время обгона на дороге.

правила автомобиль водители ПДД тест

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