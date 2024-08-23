Швидкий тест з ПДР — чи повинен водій поступитися дорогою велосипедисту

Швидка задача з ПДР — чи повинен водій поступитися дорогою велосипедисту
Кожен учасник дорожнього руху повинен уникати дій або бездіяльності, які можуть створювати небезпеку або перешкоди на дорозі, загрожуючи життю та здоров'ю. А відповідно до правил дорожнього руху, водії мають проявляти підвищену уважність до велосипедистів.
Пропонуємо пройти швидкий, але цікавий тест з ПДР за картинкою, який опублікували у Telegram-каналі "А ти знаєш ПДР?". Він допоможе перевірити свої знання.
Чи зобов'язаний водій поступитися дорогою велосипедисту — швидкий тест з ПДР
Уважно роздивіться цю картинку та добре подумайте перед тим, як дати остаточну відповідь.
Варіанти відповідей
Всього є три варіанти відповідей, але лише одна з них вірна:
- Не повинен, оскільки їде головною дорогою.
- Не повинен, тому що велосипедист рухається по велосипедній доріжці.
- Повинен дати дорогу.
Розбір задачі
Як видно на картинці, водій білого авто збирається повернути праворуч — про це свідчать увімкнені світлові покажчики правого повороту. Своєю чергою велосипедист продовжує рух прямо.
Пункт 16.2 ПДР встановлює наступне: на регульованих і нерегульованих перехрестях водій, повертаючи праворуч або ліворуч, повинен дати дорогу пішоходам, що переходять проїзну частину, на яку він повертає, а також велосипедистам, що рухаються прямо в попутному напрямку.
Правильна відповідь
Враховуючи зазначене, правильна відповідь №3 — водій повинен дати дорогу.
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