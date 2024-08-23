Швидкий тест з ПДР — чи повинен водій поступитися дорогою велосипедисту

Тест з ПДР на картинці. Фото: t.me/auto_pdrua

Кожен учасник дорожнього руху повинен уникати дій або бездіяльності, які можуть створювати небезпеку або перешкоди на дорозі, загрожуючи життю та здоров'ю. А відповідно до правил дорожнього руху, водії мають проявляти підвищену уважність до велосипедистів.

Пропонуємо пройти швидкий, але цікавий тест з ПДР за картинкою, який опублікували у Telegram-каналі "А ти знаєш ПДР?". Він допоможе перевірити свої знання.

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Уважно роздивіться цю картинку та добре подумайте перед тим, як дати остаточну відповідь.

Тест з ПДР на картинці. Фото: t.me/auto_pdrua

Варіанти відповідей

Всього є три варіанти відповідей, але лише одна з них вірна:

Не повинен, оскільки їде головною дорогою. Не повинен, тому що велосипедист рухається по велосипедній доріжці. Повинен дати дорогу.

Розбір задачі

Як видно на картинці, водій білого авто збирається повернути праворуч — про це свідчать увімкнені світлові покажчики правого повороту. Своєю чергою велосипедист продовжує рух прямо.

Пункт 16.2 ПДР встановлює наступне: на регульованих і нерегульованих перехрестях водій, повертаючи праворуч або ліворуч, повинен дати дорогу пішоходам, що переходять проїзну частину, на яку він повертає, а також велосипедистам, що рухаються прямо в попутному напрямку.

Правильна відповідь

Враховуючи зазначене, правильна відповідь №3 — водій повинен дати дорогу.

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