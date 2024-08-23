Быстрый тест по ПДД — должен ли водитель уступить дорогу велосипедисту

Тест по ПДД на картинке. Фото: t.me/auto_pdrua

Каждый участник дорожного движения должен избегать действий или бездействия, которые могут создавать опасность или препятствия на дороге, угрожая жизни и здоровью. А согласно правилам дорожного движения, водители должны проявлять повышенную внимательность к велосипедистам.

Предлагаем пройти быстрый, но интересный тест по ПДД по картинке, который опубликовали в Telegram-канале "А ты знаешь ПДД?". Он поможет проверить свои знания.

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Внимательно просмотрите эту картинку и хорошо подумайте перед тем, как дать окончательный ответ.

Тест по ПДД по картинке. Фото: t.me/auto_pdrua

Варианты ответов

Всего есть три варианта ответов, но только один из них верен:

Не должен, поскольку едет по главной дороге. Не должен, потому что велосипедист двигается по велосипедной дорожке. Должен дать дорогу.

Разбор задачи

Как видно на картинке, водитель белого автомобиля собирается повернуть направо — об этом свидетельствуют включенные световые указатели правого поворота. В свою очередь велосипедист продолжает движение прямо.

Пункт 16.2 ПДД устанавливает следующее: на регулируемых и нерегулируемых перекрестках водитель, поворачивая направо или налево, должен дать дорогу пешеходам, переходящим проезжую часть, на которую он поворачивает, а также велосипедистам, двигающимся прямо в попутном направлении.

Правильный ответ

Учитывая это, правильный ответ №3 — водитель должен дать дорогу.

Ранее мы публиковали интересный тест по ПДД с картинкой, кто из водителей нарушит правила во время обгона на дороге.

Напомним, мы предлагали решить задачу по теме расположения транспортных средств на дороге — разрешено ли осуществить объезд места аварии по тротуару.

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