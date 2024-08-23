Быстрый тест по ПДД — должен ли водитель уступить дорогу велосипедисту

Быстрая задача по ПДД — должен ли водитель уступить дорогу велосипедисту
Каждый участник дорожного движения должен избегать действий или бездействия, которые могут создавать опасность или препятствия на дороге, угрожая жизни и здоровью. А согласно правилам дорожного движения, водители должны проявлять повышенную внимательность к велосипедистам.
Предлагаем пройти быстрый, но интересный тест по ПДД по картинке, который опубликовали в Telegram-канале "А ты знаешь ПДД?". Он поможет проверить свои знания.
Обязан ли водитель уступить дорогу велосипедисту — быстрый тест по ПДД
Внимательно просмотрите эту картинку и хорошо подумайте перед тем, как дать окончательный ответ.
Варианты ответов
Всего есть три варианта ответов, но только один из них верен:
- Не должен, поскольку едет по главной дороге.
- Не должен, потому что велосипедист двигается по велосипедной дорожке.
- Должен дать дорогу.
Разбор задачи
Как видно на картинке, водитель белого автомобиля собирается повернуть направо — об этом свидетельствуют включенные световые указатели правого поворота. В свою очередь велосипедист продолжает движение прямо.
Пункт 16.2 ПДД устанавливает следующее: на регулируемых и нерегулируемых перекрестках водитель, поворачивая направо или налево, должен дать дорогу пешеходам, переходящим проезжую часть, на которую он поворачивает, а также велосипедистам, двигающимся прямо в попутном направлении.
Правильный ответ
Учитывая это, правильный ответ №3 — водитель должен дать дорогу.
Ранее мы публиковали интересный тест по ПДД с картинкой, кто из водителей нарушит правила во время обгона на дороге.
Напомним, мы предлагали решить задачу по теме расположения транспортных средств на дороге — разрешено ли осуществить объезд места аварии по тротуару.
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