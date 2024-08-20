Тест з ПДР — хитрий онлайн-тест для уважних

Хитрий тест, який завалюють 80% з першого разу — хто останнім перетне перехрестя
Цікавий тест на знання правил переїзду перехресть. Хто останнім перетне перехрестя на дорозі?
Відповідний тест оприлюднили на каналі "А ти знаєш ПДР?" у Telegram.
Перш, ніж сідати за кермо автомобілю, необхідно знати правила дорожнього руху. Якщо ви вже є водієм зі стажем, але вам цікаво перевірити свої знання, або ж ви ніколи не керували автомобилем і тільки починаєте вчити правила, пропонуємо вам пройти один цікавий тест на знання ПДР.
Спробуйте зрозуміти, який транспортний засіб може переїхати перехрестя на дорозі останнім.
Варіанти відповіді
- Мотоцикл
- Жовтий автомобіль
- Синій автомобіль
- Білий автомобіль
Розбір тесту
Перед вами звичайне дорожнє перехрестя, на якому стоїть декілька транспортних засобів. Свою чергу на переїзд чекає водій червоного мотоциклу, машина жовтого кольору, синій засіб і автомобіль білого кольору.
Якщо подивитися навколо, то можна помітити відсутність світлофорів і навіть регулювальників. У такому випадку перехрестя вважається нерегульованим. На таких ділянках дороги потрібно бути максимально уважними, адже лише за декілька секунд треба зрозуміти, де головна дорога і як правильно переїхати.
У нашому випадку правильна відповідь — перехрестя останнім перетне жовтий автомобіль, адже він має перешкоду праворуч у вигляді мотоциклу.
Правильна відповідь №2
Нагадаємо, ми писали про те, як правильно роз’їхатися транспортним засобам на перехресті.
Раніше ми розповідали про те, як проїхати перехрестя, яке має трамвайні колії.
Також ми повідомляли про те, який з автомобілів порушує ПДР на круговому перехресті.
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