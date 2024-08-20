Тест з ПДР — хитрий онлайн-тест для уважних

Тест з ПДР на знання правил переїзду перехрестя. Фото ілюстративне: Telegram "А ти знаєш ПДР?"

Цікавий тест на знання правил переїзду перехресть. Хто останнім перетне перехрестя на дорозі?

Відповідний тест оприлюднили на каналі "А ти знаєш ПДР?" у Telegram.

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Перш, ніж сідати за кермо автомобілю, необхідно знати правила дорожнього руху. Якщо ви вже є водієм зі стажем, але вам цікаво перевірити свої знання, або ж ви ніколи не керували автомобилем і тільки починаєте вчити правила, пропонуємо вам пройти один цікавий тест на знання ПДР.

Спробуйте зрозуміти, який транспортний засіб може переїхати перехрестя на дорозі останнім.

Варіанти відповіді

Мотоцикл Жовтий автомобіль Синій автомобіль Білий автомобіль

Розбір тесту

Перед вами звичайне дорожнє перехрестя, на якому стоїть декілька транспортних засобів. Свою чергу на переїзд чекає водій червоного мотоциклу, машина жовтого кольору, синій засіб і автомобіль білого кольору.

Якщо подивитися навколо, то можна помітити відсутність світлофорів і навіть регулювальників. У такому випадку перехрестя вважається нерегульованим. На таких ділянках дороги потрібно бути максимально уважними, адже лише за декілька секунд треба зрозуміти, де головна дорога і як правильно переїхати.

Транспортні засоби на нерегульованому перехресті. Фото: Telegram "А ти знаєш ПДР?"

У нашому випадку правильна відповідь — перехрестя останнім перетне жовтий автомобіль, адже він має перешкоду праворуч у вигляді мотоциклу.

Правильна відповідь №2

Правильна відповідь на тест з ПДР. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, ми писали про те, як правильно роз’їхатися транспортним засобам на перехресті.

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