Тест по ПДД — хитрый онлайн-тест для внимательных

Хитрый тест, который заваливают 80% с первого раза — кто последним пересечет перекресток
Интересный тест на знание правил переезда перекрестков. Кто последним пересечет перекресток на дороге?
Соответствующий тест обнародовали на канале "А ти знаєш ПДР?" в Telegram.
Прежде, чем садиться за руль автомобиля, необходимо знать правила дорожного движения. Если вы уже являетесь водителем со стажем, но вам интересно проверить свои знания, или вы никогда не управляли автомобилем и только начинаете учить правила, предлагаем вам пройти один интересный тест на знание ПДД.
Попытайтесь понять, какое транспортное средство может переехать перекресток на дороге последним.
Варианты ответа
- Мотоцикл
- Желтый автомобиль
- Синий автомобиль
- Белый автомобиль
Разбор теста
Перед вами обычный дорожный перекресток, на котором стоит несколько транспортных средств. Свою очередь на переезд ждет водитель красного мотоцикла, машина желтого цвета, синее средство и автомобиль белого цвета.
Если посмотреть вокруг, то можно заметить отсутствие светофоров и даже регулировщиков. В таком случае перекресток считается нерегулируемым. На таких участках дороги нужно быть максимально внимательными, ведь всего за несколько секунд нужно понять, где главная дорога и как правильно переехать.
В нашем случае правильный ответ — перекресток последним пересечет желтый автомобиль, ведь он имеет помеху справа в виде мотоцикла.
Правильный ответ №2
Напомним, мы писали о том, как правильно разъехаться транспортным средствам на перекрестке.
Раньше мы рассказывали о том, как проехать перекресток, имеющий трамвайные пути.
Также мы сообщали о том, какой из автомобилей нарушает ПДД на круговом перекрестке.
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