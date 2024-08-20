Тест по ПДД — хитрый онлайн-тест для внимательных

Тест по ПДД на знание правил переезда перекрестка. Фото иллюстративное: Telegram "А ти знаєш ПДР?"

Интересный тест на знание правил переезда перекрестков. Кто последним пересечет перекресток на дороге?

Соответствующий тест обнародовали на канале "А ти знаєш ПДР?" в Telegram.

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Прежде, чем садиться за руль автомобиля, необходимо знать правила дорожного движения. Если вы уже являетесь водителем со стажем, но вам интересно проверить свои знания, или вы никогда не управляли автомобилем и только начинаете учить правила, предлагаем вам пройти один интересный тест на знание ПДД.

Попытайтесь понять, какое транспортное средство может переехать перекресток на дороге последним.

Варианты ответа

Мотоцикл Желтый автомобиль Синий автомобиль Белый автомобиль

Разбор теста

Перед вами обычный дорожный перекресток, на котором стоит несколько транспортных средств. Свою очередь на переезд ждет водитель красного мотоцикла, машина желтого цвета, синее средство и автомобиль белого цвета.

Если посмотреть вокруг, то можно заметить отсутствие светофоров и даже регулировщиков. В таком случае перекресток считается нерегулируемым. На таких участках дороги нужно быть максимально внимательными, ведь всего за несколько секунд нужно понять, где главная дорога и как правильно переехать.

Транспортные средства на нерегулируемом перекрестке. Фото: Telegram "А ти знаєш ПДР?"

В нашем случае правильный ответ — перекресток последним пересечет желтый автомобиль, ведь он имеет помеху справа в виде мотоцикла.

Правильный ответ №2

Правильный ответ на тест по ПДД. Фото: Новини.LIVE

Напомним, мы писали о том, как правильно разъехаться транспортным средствам на перекрестке.

Раньше мы рассказывали о том, как проехать перекресток, имеющий трамвайные пути.

Также мы сообщали о том, какой из автомобилей нарушает ПДД на круговом перекрестке.