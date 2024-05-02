Складний тест з ПДР: хто порушує правила на круговому перехресті

Складна ситуація на круговому перехресті — хто з водіїв порушує правила
Задача з теми проїзд кругового перехрестя. Хто порушує правила в зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував канал "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- Водій червоного автомобіля.
- Водій синього автомобіля.
- Водій жовтого автомобіля.
- Водії жовтого та синього автомобілів.
- Водії червоного та синього автомобілів.
- Усі водії порушують правила
Розбір задачі
На малюнку зображене кругове перехрестя, про що свідчить знак 4.10 "Круговий рух". Розберемо дії кожного водія та з'ясуємо, хто з них порушує правила.
Водій жовтого автомобіля має намір розвернутися і зробити він це збирається, не проїжджаючи кругове перехрестя.
Знак 4.10 "Круговий рух" належить до групи наказових, й розвернувшись так, як це зображено на малюнку, водій порушить правила.
Водій червоного автомобіля в'їжджає на кругове перехрестя, а водій синього — з'їжджає з нього. Обидва вони виконують свої маневри не з відповідного крайнього положення.
Справді пункт 10.4 ПДР містить такі вимоги, але вони не поширюються на кругове перехрестя.
"Перед поворотом праворуч та ліворуч, у тому числі в напрямку головної дороги, або розворотом водій повинен завчасно зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині, призначеній для руху в цьому напрямку, крім випадків, коли здійснюється поворот у разі в’їзду на перехрестя, де організовано круговий рух, напрямок руху визначено дорожніми знаками чи дорожньою розміткою або рух можливий лише в одному напрямку, установленому конфігурацією проїзної частини, дорожніми знаками чи розміткою".
Отже, заїжджати на кругове перехрестя можна з будь-якої смуги. Так само як й з'їжджати.
Читаємо пункт 10.5 ПДР:
"Виїзд з перехрестя, де організовано круговий рух, може здійснюватися з будь-якої смуги, якщо напрямок руху не визначено дорожніми знаками чи розміткою і це не створить перешкод транспортним засобам, що рухаються в попутному напрямку праворуч".
Ще один нюанс — водій червоного автомобіля не увімкнув покажчики повороту. Але при в'їзді на кругове перехрестя робити це зовсім необов'язково.
Отже, єдиний, хто порушує в зображеній ситуації — водій жовтого автомобіля.
Правильна відповідь №3
Раніше ми пропонували цікаві задачі з проїзду кругових перехресть — тут і тут.
Читайте Новини.LIVE!