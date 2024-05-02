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Складна ситуація на круговому перехресті — хто з водіїв порушує правила

2 травня 2024 20:40
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Складний тест з ПДР: хто порушує правила на круговому перехресті
Хто порушник? Малюнок: "За! Правилами"
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Задача з теми проїзд кругового перехрестя. Хто порушує правила в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

  1. Водій червоного автомобіля.
  2. Водій синього автомобіля.
  3. Водій жовтого автомобіля.
  4. Водії жовтого та синього автомобілів.
  5. Водії червоного та синього автомобілів.
  6. Усі водії порушують правила

Розбір задачі

На малюнку зображене кругове перехрестя, про що свідчить знак 4.10 "Круговий рух". Розберемо дії кожного водія та з'ясуємо, хто з них порушує правила.


Складна ситуація на круговому перехресті — хто з водіїв порушує правила - фото 1

Водій жовтого автомобіля має намір розвернутися і зробити він це збирається, не проїжджаючи кругове перехрестя.

Знак 4.10 "Круговий рух" належить до групи наказових, й розвернувшись так, як це зображено на малюнку, водій порушить правила.

Водій червоного автомобіля в'їжджає на кругове перехрестя, а водій синього — з'їжджає з нього. Обидва вони виконують свої маневри не з відповідного крайнього положення.

Справді пункт 10.4 ПДР містить такі вимоги, але вони не поширюються на кругове перехрестя.

"Перед поворотом праворуч та ліворуч, у тому числі в напрямку головної дороги, або розворотом водій повинен завчасно зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині, призначеній для руху в цьому напрямку, крім випадків, коли здійснюється поворот у разі в’їзду на перехрестя, де організовано круговий рух, напрямок руху визначено дорожніми знаками чи дорожньою розміткою або рух можливий лише в одному напрямку, установленому конфігурацією проїзної частини, дорожніми знаками чи розміткою".

Отже, заїжджати на кругове перехрестя можна з будь-якої смуги. Так само як й з'їжджати.

Читаємо пункт 10.5 ПДР:

"Виїзд з перехрестя, де організовано круговий рух, може здійснюватися з будь-якої смуги, якщо напрямок руху не визначено дорожніми знаками чи розміткою і це не створить перешкод транспортним засобам, що рухаються в попутному напрямку праворуч".

Ще один нюанс — водій червоного автомобіля не увімкнув покажчики повороту. Але при в'їзді на кругове перехрестя робити це зовсім необов'язково.

Отже, єдиний, хто порушує в зображеній ситуації — водій жовтого автомобіля.

Правильна відповідь №3

Раніше ми пропонували цікаві задачі з проїзду кругових перехресть — тут і тут.

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ПДР
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