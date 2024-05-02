Сложный тест по ПДД: кто нарушает правила на круговом перекрестке

Кто нарушитель? Рисунок: "За! Правилами"

Задача по теме проезд кругового перекрестка. Кто нарушает правила в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

Водитель красного автомобиля. Водитель синего автомобиль. Водитель желтого автомобиля. Водители желтого и синего автомобилей. Водители красного и синего автомобилей. Все водители нарушают правила.

Разбор задачи

На рисунке изображен круговой перекресток, о чем свидетельствует знак 4.10 "Круговое движение". Разберем действия каждого водителя и выясним, кто из них нарушает правила.





Водитель желтого автомобиля намерен развернуться и сделать он это собирается, не проезжая круговой перекресток.

Знак 4.10 "Круговое движение" относится к группе приказных, и развернувшись так, как это изображено на рисунке, водитель нарушит правила.

Водитель красного автомобиля въезжает на круговой перекресток, а водитель синего съезжает с него. Оба выполняют свои маневры не из соответствующего крайнего положения.

Действительно, пункт 10.4 ПДД содержит следующие требования, но они не распространяются на круговой перекресток.

"Перед поворотом направо и налево, в том числе в направлении главной дороги, или разворотом водитель должен заранее занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в этом направлении, кроме случаев, когда осуществляется поворот при въезде на перекресток, где организовано круговое движение, направление движения определено дорожными знаками или дорожной разметкой, или движение возможно только в одном направлении, установленном конфигурацией проезжей части, дорожными знаками или разметкой".

Следовательно, заезжать на круговой перекресток можно из любой полосы. Так же как и уезжать.

Читаем пункт 10.5 ПДД:

"Выезд с перекрестка, где организовано круговое движение, может осуществляться с любой полосы, если направление движения не определено дорожными знаками или разметкой и это не создаст помех транспортным средствам, двигающимся в попутном направлении вправо".

Еще один нюанс — водитель красного автомобиля не включил указатели поворота. Но при въезде на круговой перекресток делать это совсем необязательно.

Итак, единственный, кто нарушаетправила в изображенной ситуации – водитель желтого автомобиля.

Правильный ответ №3

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