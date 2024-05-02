Сложный тест по ПДД: кто нарушает правила на круговом перекрестке

Сложная ситуация на круговом перекрестке — кто из водителей нарушает правила
Задача по теме проезд кругового перекрестка. Кто нарушает правила в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Водитель красного автомобиля.
- Водитель синего автомобиль.
- Водитель желтого автомобиля.
- Водители желтого и синего автомобилей.
- Водители красного и синего автомобилей.
- Все водители нарушают правила.
Разбор задачи
На рисунке изображен круговой перекресток, о чем свидетельствует знак 4.10 "Круговое движение". Разберем действия каждого водителя и выясним, кто из них нарушает правила.
Водитель желтого автомобиля намерен развернуться и сделать он это собирается, не проезжая круговой перекресток.
Знак 4.10 "Круговое движение" относится к группе приказных, и развернувшись так, как это изображено на рисунке, водитель нарушит правила.
Водитель красного автомобиля въезжает на круговой перекресток, а водитель синего съезжает с него. Оба выполняют свои маневры не из соответствующего крайнего положения.
Действительно, пункт 10.4 ПДД содержит следующие требования, но они не распространяются на круговой перекресток.
"Перед поворотом направо и налево, в том числе в направлении главной дороги, или разворотом водитель должен заранее занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в этом направлении, кроме случаев, когда осуществляется поворот при въезде на перекресток, где организовано круговое движение, направление движения определено дорожными знаками или дорожной разметкой, или движение возможно только в одном направлении, установленном конфигурацией проезжей части, дорожными знаками или разметкой".
Следовательно, заезжать на круговой перекресток можно из любой полосы. Так же как и уезжать.
Читаем пункт 10.5 ПДД:
"Выезд с перекрестка, где организовано круговое движение, может осуществляться с любой полосы, если направление движения не определено дорожными знаками или разметкой и это не создаст помех транспортным средствам, двигающимся в попутном направлении вправо".
Еще один нюанс — водитель красного автомобиля не включил указатели поворота. Но при въезде на круговой перекресток делать это совсем необязательно.
Итак, единственный, кто нарушаетправила в изображенной ситуации – водитель желтого автомобиля.
Правильный ответ №3
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