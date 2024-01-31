Тест по ПДД: кто из трех водителей должен проехать круговой перекресток первым

Каков порядок разъезда авто на круге? Рисунок: "А ты знаешь ПДД?"

Задача по теме проезда круговых перекрестков. Кто из водителей проедет перекресток с круговым движением первым?

Задание предложил канал "А ты знаешь ПДД?"

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Варианты ответа

Красный автомобиль. Желтый автомобиль. Зеленый автомобиль.

Разбор задачи

Водитель зеленой машины заезжает на круговой перекресток. Водители желтого и красного автомобилей уже двигаются по кругу на выезд с перекрестка. При этом траектории зеленого и красного авто пересекаются с направлением, по которому едет желтая машина.

Читаем п. 16.12 ПДД:

"На перекрестке равнозначных дорог водитель нерельсового транспортного средства обязан дать дорогу транспортным средствам, приближающимся справа, кроме перекрестков, где организовано круговое движение. Преимущество в движении на нерегулируемых перекрестках, где организовано круговое движение... предоставляется транспортным средствам, которые уже движутся по кругу".

То есть водитель желтого автомобиля имеет преимущество над зеленым.

Красный автомобиль находится в левой полосе. Для того чтобы съехать с перекрестка, он должен перестроиться в правую полосу, по которой уже едет желтый автомобиль.

Читаем п. 10.3 ПДД:

"В случае перестройки водитель должен дать дорогу транспортным средствам, двигающимся в попутном направлении по той полосе, на которую он намерен перестроиться".

Таким образом, желтый автомобиль имеет преимущество и над красным.

Правильный ответ №2

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