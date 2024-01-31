Тест з ПДР: хто з трьох водіїв має проїхати кругове перехрестя першим

Підступне коло — хто з водіїв має проїхати перехрестя першим
Задача з теми проїзду кругових перехресть. Хто з водіїв проїде перехрестя з круговим рухом першим?
Завдання запропонував канал "А ти знаєш ПДР?"
Варіанти відповіді
- Червоний автомобіль.
- Жовтий автомобіль.
- Зелений автомобіль.
Розбір задачі
Водій зеленої машини заїжджає на кругове перехрестя. Водії жовтого та червоного автомобілів вже рухаються по колу на виїзд з перехрестя. При цьому траєкторії зеленого та червоного авто перетинаються з напрямком, в якому їде жовта машина.
Читаємо п. 16.12 ПДР:
"На перехресті рівнозначних доріг водій нерейкового транспортного засобу зобов’язаний дати дорогу транспортним засобам, що наближаються праворуч, крім перехресть, де організовано круговий рух. Перевага в русі на нерегульованих перехрестях, де організовано круговий рух ... надається транспортним засобам, які вже рухаються по колу".
Тобто водій жовтого автомобіля точно має перевагу над зеленим.
Червоний автомобіль знаходиться у лівій смузі. Для того, щоб з'їхати з перехрестя, він має перестроїтися в праву смугу, по якій вже їде жовтий автомобіль.
Читаємо п. 10.3 ПДР:
"У разі перестроювання водій повинен дати дорогу транспортним засобам, що рухаються в попутному напрямку по тій смузі, на яку він має намір перестроїтися".
Таким чином жовтий автомобіль має перевагу й над червоним.
Правильна відповідь №2
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