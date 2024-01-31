Тест з ПДР: хто з трьох водіїв має проїхати кругове перехрестя першим

Який порядок роз'їзду авто на колі? Малюнок: "А ти знаєш ПДР?"

Задача з теми проїзду кругових перехресть. Хто з водіїв проїде перехрестя з круговим рухом першим?

Завдання запропонував канал "А ти знаєш ПДР?"

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Варіанти відповіді

Червоний автомобіль. Жовтий автомобіль. Зелений автомобіль.

Розбір задачі

Водій зеленої машини заїжджає на кругове перехрестя. Водії жовтого та червоного автомобілів вже рухаються по колу на виїзд з перехрестя. При цьому траєкторії зеленого та червоного авто перетинаються з напрямком, в якому їде жовта машина.

Читаємо п. 16.12 ПДР:

"На перехресті рівнозначних доріг водій нерейкового транспортного засобу зобов’язаний дати дорогу транспортним засобам, що наближаються праворуч, крім перехресть, де організовано круговий рух. Перевага в русі на нерегульованих перехрестях, де організовано круговий рух ... надається транспортним засобам, які вже рухаються по колу".

Тобто водій жовтого автомобіля точно має перевагу над зеленим.

Червоний автомобіль знаходиться у лівій смузі. Для того, щоб з'їхати з перехрестя, він має перестроїтися в праву смугу, по якій вже їде жовтий автомобіль.

Читаємо п. 10.3 ПДР:

"У разі перестроювання водій повинен дати дорогу транспортним засобам, що рухаються в попутному напрямку по тій смузі, на яку він має намір перестроїтися".

Таким чином жовтий автомобіль має перевагу й над червоним.

Правильна відповідь №2

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