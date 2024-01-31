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Підступне коло — хто з водіїв має проїхати перехрестя першим

31 січня 2024 21:45
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Тест з ПДР: хто з трьох водіїв має проїхати кругове перехрестя першим
Який порядок роз'їзду авто на колі? Малюнок: "А ти знаєш ПДР?"
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Задача з теми проїзду кругових перехресть. Хто з водіїв проїде перехрестя з круговим рухом першим?

Завдання запропонував канал "А ти знаєш ПДР?"

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Варіанти відповіді

  1. Червоний автомобіль.
  2. Жовтий автомобіль.
  3. Зелений автомобіль.

Розбір задачі

Водій зеленої машини заїжджає на кругове перехрестя. Водії жовтого та червоного автомобілів вже рухаються по колу на виїзд з перехрестя. При цьому траєкторії зеленого та червоного авто перетинаються з напрямком, в якому їде жовта машина.

Читаємо п. 16.12 ПДР:

"На перехресті рівнозначних доріг водій нерейкового транспортного засобу зобов’язаний дати дорогу транспортним засобам, що наближаються праворуч, крім перехресть, де організовано круговий рух. Перевага в русі на нерегульованих перехрестях, де організовано круговий рух ... надається транспортним засобам, які вже рухаються по колу".

Тобто водій жовтого автомобіля точно має перевагу над зеленим.

Червоний автомобіль знаходиться у лівій смузі. Для того, щоб з'їхати з перехрестя, він має перестроїтися в праву смугу, по якій вже їде жовтий автомобіль.

Читаємо п. 10.3 ПДР:

"У разі перестроювання водій повинен дати дорогу транспортним засобам, що рухаються в попутному напрямку по тій смузі, на яку він має намір перестроїтися".

Таким чином жовтий автомобіль має перевагу й над червоним.

Правильна відповідь №2

Раніше ми пропонували цікаві задачі з тему проїзду кругових перехресть — тут і тут.

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ПДР
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