Тест з ПДР: як роз'їхатися на перехресті, не порушивши правила

Кого пропустить білий автомобіль? Малюнок: "За! Правилами".

Задача з теми проїзд перехресть. Кому має поступитися дорогою водій білого автомобіля в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

Трамваю та синьому автомобілю. Велосипедисту. Лише трамваю. Трамваю та велосипедисту. Не має поступатися нікому. Має дати дорогу усім.

Розбір задачі

До нерегульованого перехрестя рівнозначних доріг (адже відсутні світлофори та знаки пріоритету) під'їхали два автомобілі, трамвай та велосипедист. Усі проїжджають прямо, окрім білого автомобіля, який повертає ліворуч.





На нерегульованих перехрестях рівнозначних доріг водії зобов'язані роз'їжджатися за пунктом 16.12 ПДР (правило перешкоди праворуч):

"На перехресті рівнозначних доріг водій нерейкового транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу транспортним засобам, що наближаються праворуч.

Цим правилом повинні керуватися між собою і водії трамваїв.

На будь-якому нерегульованому перехресті трамвай, незалежно від напрямку його подальшого руху, має перевагу перед нерейковими транспортними засобами, що наближаються до нього по рівнозначній дорозі".

Зауважте, водій трамвая має перевагу перед нерейковими транспортними засобами, попри те, що біле авто є для нього перешкодою праворуч.

Отже, у будь-якому випадку трамвай проїжджає першим.

Згідно з правилами, водій білого автомобіля має перевагу перед водієм синьої машини, позаяк є для нього перешкодою з правого боку. Водночас для білої машини такою самою перешкодою є велосипедист, якому водій зобов'язаний дати дорогу.

В реальному житті, скоріш за все синій автомобіль проїде перехрестя одночасно з трамваєм, але за правилами порядок роз'їзду має такий вигляд: трамвай, велосипедист, білий автомобіль, синя машина.

Правильна відповідь №4

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