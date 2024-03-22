Тест з ПДР: як правильно роз'їхатися авто та трамваю на складній ділянці дороги

Два авто і трамвай на складній ділянці дороги — як правильно роз'їхатися
Задача з теми перевага маршрутних транспортних засобів. В якому порядку транспортні засоби проїдуть ділянку дороги в зображеній на малюнку ситуації?
Задачу запропонував канал "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- Синій автомобіль та трамвай одночасно, зелений автомобіль.
- Зелений автомобіль, трамвай та синій автомобіль одночасно.
- Трамвай, зелений автомобіль, синій автомобіль.
- Синій автомобіль, зелений автомобіль, трамвай.
Розбір задачі
На нерегульованому перехресті рівнозначних доріг трамвай проїжджає прямо, синій автомобіль повертає праворуч, а зелений ліворуч.
Читаємо п. 17.3 ПДР:
"Поза перехрестями, де трамвайні колії перетинають смугу руху нерейкових транспортних засобів, перевага надається трамваю (крім випадків виїзду трамвая з депо)".
На малюнку трамвай виїжджає саме з депо, а отже, зобов'язаний дати дорогу іншим учасникам дорожнього руху. Тобто цю ділянку дороги трамвай проїде останнім.
Легкові автомобілі знаходяться на перехресті рівнозначних доріг. Позаяк водії рухаються з зустрічних напрямків, то дорогу має дати той, хто повертає ліворуч
Читаємо п. 16.13 ПДР:
"Перед поворотом ліворуч і розворотом водій нерейкового транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу трамваю попутного напрямку, а також транспортним засобам, що рухаються рівнозначною дорогою в зустрічному напрямку прямо чи праворуч".
Тобто зелений автомобіль, який повертає ліворуч має дати дорогу синьому автомобілю.
У підсумку порядок роз'їзду виглядатиме так: синій автомобіль, зелений автомобіль, трамвай
Правильна відповідь №4
Раніше ми пропонували непрості задачі для досвідчених водіїв з правил проїзду перехресть — тут і тут.
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