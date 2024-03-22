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Два авто і трамвай на складній ділянці дороги — як правильно роз'їхатися

22 березня 2024 20:40
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Тест з ПДР: як правильно роз'їхатися авто та трамваю на складній ділянці дороги
Хто проїде першим? Малюнок: "За! Правилами".
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Задача з теми перевага маршрутних транспортних засобів. В якому порядку транспортні засоби проїдуть ділянку дороги в зображеній на малюнку ситуації?

Задачу запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

  1. Синій автомобіль та трамвай одночасно, зелений автомобіль.
  2. Зелений автомобіль, трамвай та синій автомобіль одночасно.
  3. Трамвай, зелений автомобіль, синій автомобіль.
  4. Синій автомобіль, зелений автомобіль, трамвай.

Розбір задачі

На нерегульованому перехресті рівнозначних доріг трамвай проїжджає прямо, синій автомобіль повертає праворуч, а зелений ліворуч.

Читаємо п. 17.3 ПДР:

"Поза перехрестями, де трамвайні колії перетинають смугу руху нерейкових транспортних засобів, перевага надається трамваю (крім випадків виїзду трамвая з депо)".

На малюнку трамвай виїжджає саме з депо, а отже, зобов'язаний дати дорогу іншим учасникам дорожнього руху. Тобто цю ділянку дороги трамвай проїде останнім.

Легкові автомобілі знаходяться на перехресті рівнозначних доріг. Позаяк водії рухаються з зустрічних напрямків, то дорогу має дати той, хто повертає ліворуч

Читаємо п. 16.13 ПДР:

"Перед поворотом ліворуч і розворотом водій нерейкового транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу трамваю попутного напрямку, а також транспортним засобам, що рухаються рівнозначною дорогою в зустрічному напрямку прямо чи праворуч".

Тобто зелений автомобіль, який повертає ліворуч має дати дорогу синьому автомобілю.

У підсумку порядок роз'їзду виглядатиме так: синій автомобіль, зелений автомобіль, трамвай

Правильна відповідь №4

Раніше ми пропонували непрості задачі для досвідчених водіїв з правил проїзду перехресть — тут і тут.

авто
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ПДР
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