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Світлофори та трамвайні колії — хто кому поступиться на перехресті

22 лютого 2024 21:05
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Тест з ПДР: хто кому поступиться на перехресті, мають знати всі
Хто поїде першим? Малюнок: "За! Правилами"
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Тему правильного проїзду перехресть має досконало знати кожний водій. Який правильний порядок роз'їзду у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

Варіанти відповіді

  1. Трамвай, червоний автомобіль, синій.
  2. Трамвай, синій автомобіль, червоний.
  3. Синій автомобіль, червоний, трамвай.
  4. Синій автомобіль, трамвай, червоний.
  5. Червоний автомобіль, синій, трамвай.
  6. Червоний автомобіль, трамвай, синій.

Розбір задачі

На регульованому перехресті червоному та синьому автомобілям горить зелений сигнал світлофора, який дозволяє рух в усіх напрямках. Трамваю горить червоний сигнал, але увімкнена зелена стрілочка у додатковій секції, яка дозволяє рух прямо.

Тобто право проїхати перехрестя мають усі водії. Відомо, що за рівних умов трамвай має перевагу, але насправді в ситуації на малюнку не все так просто.

Читаємо п. 16.9 ПДР.

"Під час руху в напрямку стрілки, ввімкнутої в додатковій секції одночасно з жовтим або червоним сигналом світлофора, водій має дати дорогу транспортним засобам, що рухаються з інших напрямків".

Тобто водій трамвая має дати дорогу автомобілям. Автомобілі своєю чергою між собою роз'їдуться за п. 16.6 ПДР.

"Повертаючи ліворуч або розвертаючись при зеленому сигналі основного світлофора, водій нерейкового транспортного засобу зобов`язаний дати дорогу трамваю попутного напрямку, а також транспортним засобам, що рухаються в зустрічному напрямку прямо або повертають праворуч".

Таким чином, перевагу має водій червоного автомобіля. Тобто порядок роз'їзду матиме такий вигляд: червоний автомобіль, синій, трамвай.

Правильна відповідь №5

Раніше ми пропонували доволі непрості задачі для досвідчених водіїв з правил проїзду перехресть — тут і тут.

авто
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ПДР
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