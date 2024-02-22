Тест по ПДД: кто кому уступит на перекрестке, должны знать все

Светофоры и трамвайные пути — кто кому уступит на перекрестке
Тему правильного проезда перекрестков должен досконально знать каждый водитель. Каков правильный порядок разъезда в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Трамвай, красный автомобиль, синий.
- Трамвай, синий автомобиль, красный.
- Синий автомобиль, красный, трамвай.
- Синий автомобиль, трамвай, красный.
- Красный автомобиль, синий, трамвай.
- Красный автомобиль, трамвай, синий.
Разбор задачи
На регулируемом перекрестке красному и синему автомобилям горит зеленый сигнал светофора, разрешающий движение во всех направлениях. Трамваю горит красный сигнал, но включена зеленая стрелочка в дополнительной секции, которая позволяет движение прямо.
То есть право проехать перекресток имеют все водители. Известно, что в равных условиях трамвай имеет преимущество, но на самом деле в ситуации на рисунке не все так просто.
Читаем п. 16.9 ПДД.
"При движении в направлении стрелки, включенной в дополнительной секции одновременно с желтым или красным сигналом светофора, водитель должен дать дорогу транспортным средствам, двигающимся по другим направлениям".
То есть водитель трамвая должен дать дорогу автомобилям. Автомобили в свою очередь между собой разъедутся по п. 16.6 ПДД.
"Поворачивая налево или разворачиваясь при зеленом сигнале основного светофора, водитель нерельсового транспортного средства обязан дать дорогу трамваю попутного направления, а также транспортным средствам, которые двигаются во встречном направлении прямо или поворачивают направо".
Таким образом, преимущество имеет водитель красного автомобиля. То есть порядок разъезда будет выглядеть так: красный автомобиль, синий, трамвай.
Правильный ответ №5
Ранее мы предлагали довольно непростые задачи для опытных водителей по правилам проезда перекрестков — здесь и здесь.
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