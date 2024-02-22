Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Авто arrow Светофоры и трамвайные пути — кто кому уступит на перекрестке arrow

Светофоры и трамвайные пути — кто кому уступит на перекрестке

22 февраля 2024 21:05
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Тест по ПДД: кто кому уступит на перекрестке, должны знать все
Кто поедет первым ? Рисунок: "За! Правилами"
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Тему правильного проезда перекрестков должен досконально знать каждый водитель. Каков правильный порядок разъезда в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

Варианты ответа

  1. Трамвай, красный автомобиль, синий.
  2. Трамвай, синий автомобиль, красный.
  3. Синий автомобиль, красный, трамвай.
  4. Синий автомобиль, трамвай, красный.
  5. Красный автомобиль, синий, трамвай.
  6. Красный автомобиль, трамвай, синий.

Разбор задачи

На регулируемом перекрестке красному и синему автомобилям горит зеленый сигнал светофора, разрешающий движение во всех направлениях. Трамваю горит красный сигнал, но включена зеленая стрелочка в дополнительной секции, которая позволяет движение прямо.

То есть право проехать перекресток имеют все водители. Известно, что в равных условиях трамвай имеет преимущество, но на самом деле в ситуации на рисунке не все так просто.

Читаем п. 16.9 ПДД.

"При движении в направлении стрелки, включенной в дополнительной секции одновременно с желтым или красным сигналом светофора, водитель должен дать дорогу транспортным средствам, двигающимся по другим направлениям".

То есть водитель трамвая должен дать дорогу автомобилям. Автомобили в свою очередь между собой разъедутся по п. 16.6 ПДД.

"Поворачивая налево или разворачиваясь при зеленом сигнале основного светофора, водитель нерельсового транспортного средства обязан дать дорогу трамваю попутного направления, а также транспортным средствам, которые двигаются во встречном направлении прямо или поворачивают направо".

Таким образом, преимущество имеет водитель красного автомобиля. То есть порядок разъезда будет выглядеть так: красный автомобиль, синий, трамвай.

Правильный ответ №5

Ранее мы предлагали довольно непростые задачи для опытных водителей по правилам проезда перекрестков — здесь и здесь.

авто
автомобиль
ПДД
правила дорожного движения
тест

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:18 ТЦК изобрели новый "хитрый" способ вручить повестку — юрист прокомментировал ситуацию

13 февраля 2024

20:00 Адвокат назвал еще одно основание для снятия с военного учета

14 февраля 2024
Новость с фото

23:29 Садовый ответил на слова вице-спикера Польши о "бандеровском языке"

13 февраля 2024
Новость с видео

21:34 Некоторые украинцы получают мобилизационные распоряжения — что это и кого касается

9 февраля 2024

18:53 Дедушка главы МИД Германии Анналены Бербок оказался офицером вермахта

11 февраля 2024
Новость с видео

17:53Поляки высыпают зерно из украинских грузовиков, которые стоят на границе

9 февраля 2024
Новость с видео

06:52 Планируете высаживать туи возле дома — эксперты ответили, стоит ли это делать

10 февраля 2024

22:58 Украинка с рекордными баллами попала в финал нацотбора Швеции на Евровидение

15 февраля 2024
Новость с фото

06:34Взрывы гремят во Львове — ракетная атака на запад

17 февраля 2024

09:18 Зинченко уйдет из Арсенала в конце сезона — на украинца претендуют два клуба

Актуальное по теме