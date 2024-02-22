Тест по ПДД: кто кому уступит на перекрестке, должны знать все

Кто поедет первым ? Рисунок: "За! Правилами"

Тему правильного проезда перекрестков должен досконально знать каждый водитель. Каков правильный порядок разъезда в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

Варианты ответа

Трамвай, красный автомобиль, синий. Трамвай, синий автомобиль, красный. Синий автомобиль, красный, трамвай. Синий автомобиль, трамвай, красный. Красный автомобиль, синий, трамвай. Красный автомобиль, трамвай, синий.

Разбор задачи

На регулируемом перекрестке красному и синему автомобилям горит зеленый сигнал светофора, разрешающий движение во всех направлениях. Трамваю горит красный сигнал, но включена зеленая стрелочка в дополнительной секции, которая позволяет движение прямо.

То есть право проехать перекресток имеют все водители. Известно, что в равных условиях трамвай имеет преимущество, но на самом деле в ситуации на рисунке не все так просто.

Читаем п. 16.9 ПДД.

"При движении в направлении стрелки, включенной в дополнительной секции одновременно с желтым или красным сигналом светофора, водитель должен дать дорогу транспортным средствам, двигающимся по другим направлениям".

То есть водитель трамвая должен дать дорогу автомобилям. Автомобили в свою очередь между собой разъедутся по п. 16.6 ПДД.

"Поворачивая налево или разворачиваясь при зеленом сигнале основного светофора, водитель нерельсового транспортного средства обязан дать дорогу трамваю попутного направления, а также транспортным средствам, которые двигаются во встречном направлении прямо или поворачивают направо".

Таким образом, преимущество имеет водитель красного автомобиля. То есть порядок разъезда будет выглядеть так: красный автомобиль, синий, трамвай.

Правильный ответ №5

Ранее мы предлагали довольно непростые задачи для опытных водителей по правилам проезда перекрестков — здесь и здесь.