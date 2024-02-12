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Два трамвая и три автомобиля на перекрестке — кто проедет последним

12 февраля 2024 21:45
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Тест по ПДД: без знаний этих правил никогда не сдать экзамен на права
Кто пропустит всех на перекрестке? Рисунок: "За! Правилами".
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Задача по правилам пересечения перекрестков. Кто проедет первым, а кто последним в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

  1. Трамваи первые, синий автомобиль последний.
  2. Трамваи первые, зеленый автомобиль последний.
  3. Розовый автомобиль первый, желтый трамвай последний.
  4. Красный трамвай первый, зеленый автомобиль последний.
  5. Зеленый автомобиль первый, синий последний.
  6. Розовый автомобиль первый, зеленый последний.

Разбор задачи

На перекрестке красный и желтый трамваи, а также зеленый автомобиль проезжают прямо. А синяя и розовая машины поворачивают налево. Перекресток не оборудован светофорами (нерегулируемый), но на нем установлены знаки приоритета.

Знак 2.3 "Главная дорога".

Два трамвая и три автомобиля на перекрестке - кто проедет последним - фото 1

Табличка 7.8 "Направление главной дороги".

Два трамвая и три автомобиля на перекрестке - кто проедет последним - фото 2

На главной дороге находятся красный трамвай, синий и розовый автомобиль. Поскольку они втроем находятся на равнозначных дорогах, разъехаться им поможет п. 16.12 ПДД:

"На перекрестке равнозначных дорог водитель нерельсового транспортного средства обязан дать дорогу приближающимся справа транспортным средствам.

Этим правилом должны руководствоваться между собой и водители трамваев.

На любом нерегулируемом перекрестке трамвай, независимо от направления его дальнейшего движения, имеет преимущество перед нерельсовыми транспортными средствами, приближающимися к нему по равнозначной дороге".

Итак, первым поедет красный трамвай, ведь на равнозначных дорогах он имеет преимущество, следующим двинется водитель розового автомобиля, он является помехой с правой стороны для водителя синего, который проедет перекресток третьим.

Так как зеленый автомобиль и желтый трамвай находятся на равнозначных дорогах, то предпочтение отдается трамваю. Он и проедет четвертым, а последним остается зеленая легковушка.

Правильный ответ №4

Ранее мы предлагали довольно непростые задачи для опытных водителей по правилам проезда перекрестков — здесь и здесь.

авто
автомобиль
ПДД
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