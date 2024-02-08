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Регулировщик и четыре автомобиля на перекрестке — кто может проехать

8 февраля 2024 21:45
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Тест по ПДД: без ответа на этот вопрос сложно рассчитывать на права
Кто поедет, а кто — нет? Рисунок: "За! Правилами".
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Задача по теме регулирования дорожного движения. Водитель какого автомобиля может проехать перекресток при данном сигнале регулировщика?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

  1. Водители желтой и синей машин.
  2. Желтая и зеленая.
  3. Зеленая и красная.
  4. Только водитель желтой.
  5. Только водитель красной.
  6. Только водитель синей.

Разбор задачи

На перекрестке зеленый автомобиль поворачивает направо, желтый и красный — налево, а синий проезжает прямо. Порядок движения на перекрестке определяется сигналами регулировщика. Он стоит на перекрестке с вытянутыми руками в стороны.

О значении этого сигнала можно узнать из п. 8.8 ПДД, где сказано, что при таком положении регулировщика:

  • с левой и правой сторон — разрешено движение трамвая прямо, нерельсовым транспортным средствам — прямо и направо; пешеходам разрешено переходить проезжую часть за спиной и перед грудью регулировщика;
  • со стороны груди и спины — движение всех транспортных средств и пешеходов запрещено".

Таким образом, водителям желтого и зеленого автомобилей запрещается движение в любом направлении. Так как водитель красного автомобиля намерен повернуть налево, то ему также следует подождать другого сигнала.

Единственный, кто может продолжить движение в этой ситуации — водитель синего автомобиля, который намерен проехать прямо.

Правильный ответ №6

Ранее мы предлагали задачу по ПДД, которую могут решить только грамотные водители. Также писали, какое правило часто забывают не только начинающие водители.

авто
автомобиль
ПДД
правила дорожного движения
тест

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