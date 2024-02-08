Тест по ПДД: без ответа на этот вопрос сложно рассчитывать на права

Регулировщик и четыре автомобиля на перекрестке — кто может проехать
Задача по теме регулирования дорожного движения. Водитель какого автомобиля может проехать перекресток при данном сигнале регулировщика?
Задание предложил канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Водители желтой и синей машин.
- Желтая и зеленая.
- Зеленая и красная.
- Только водитель желтой.
- Только водитель красной.
- Только водитель синей.
Разбор задачи
На перекрестке зеленый автомобиль поворачивает направо, желтый и красный — налево, а синий проезжает прямо. Порядок движения на перекрестке определяется сигналами регулировщика. Он стоит на перекрестке с вытянутыми руками в стороны.
О значении этого сигнала можно узнать из п. 8.8 ПДД, где сказано, что при таком положении регулировщика:
- с левой и правой сторон — разрешено движение трамвая прямо, нерельсовым транспортным средствам — прямо и направо; пешеходам разрешено переходить проезжую часть за спиной и перед грудью регулировщика;
- со стороны груди и спины — движение всех транспортных средств и пешеходов запрещено".
Таким образом, водителям желтого и зеленого автомобилей запрещается движение в любом направлении. Так как водитель красного автомобиля намерен повернуть налево, то ему также следует подождать другого сигнала.
Единственный, кто может продолжить движение в этой ситуации — водитель синего автомобиля, который намерен проехать прямо.
Правильный ответ №6
Ранее мы предлагали задачу по ПДД, которую могут решить только грамотные водители. Также писали, какое правило часто забывают не только начинающие водители.
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