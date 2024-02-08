Тест по ПДД: без ответа на этот вопрос сложно рассчитывать на права

Кто поедет, а кто — нет? Рисунок: "За! Правилами".

Задача по теме регулирования дорожного движения. Водитель какого автомобиля может проехать перекресток при данном сигнале регулировщика?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

Водители желтой и синей машин. Желтая и зеленая. Зеленая и красная. Только водитель желтой. Только водитель красной. Только водитель синей.

Разбор задачи

На перекрестке зеленый автомобиль поворачивает направо, желтый и красный — налево, а синий проезжает прямо. Порядок движения на перекрестке определяется сигналами регулировщика. Он стоит на перекрестке с вытянутыми руками в стороны.

О значении этого сигнала можно узнать из п. 8.8 ПДД, где сказано, что при таком положении регулировщика:

с левой и правой сторон — разрешено движение трамвая прямо, нерельсовым транспортным средствам — прямо и направо; пешеходам разрешено переходить проезжую часть за спиной и перед грудью регулировщика;

со стороны груди и спины — движение всех транспортных средств и пешеходов запрещено".

Таким образом, водителям желтого и зеленого автомобилей запрещается движение в любом направлении. Так как водитель красного автомобиля намерен повернуть налево, то ему также следует подождать другого сигнала.

Единственный, кто может продолжить движение в этой ситуации — водитель синего автомобиля, который намерен проехать прямо.

Правильный ответ №6

Ранее мы предлагали задачу по ПДД, которую могут решить только грамотные водители. Также писали, какое правило часто забывают не только начинающие водители.