Тест з ПДР: без відповіді на це питання складно розраховувати на права

Регулювальник та чотири автомобілі на перехресті — хто може проїхати
Задача з теми регулювання дорожнього руху. Водій якого автомобіля може проїхати перехрестя при даному сигналі регулювальника?
Завдання запропонував канал "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- Водії жовтої та синьої машин.
- Жовтої та зеленої.
- Зеленої та червоної.
- Лише водій жовтої.
- Лише водій червоної.
- Лише водій синьої.
Розбір задачі
На перехресті зелений автомобіль повертає праворуч, жовтий та червоний — ліворуч, а синій проїжджає прямо. Порядок руху на перехресті визначається сигналами регулювальника. Він стоїть на перехресті з руками витягнутими в сторони.
Про значення цього сигналу можна дізнатися з п. 8.8 ПДР, де сказано, що при такому положенні регулювальника:
- "з лівого і правого боків — дозволено рух трамвая прямо, нерейковим транспортним засобам — прямо і праворуч; пішоходам дозволено переходити проїзну частину за спиною та перед грудьми регулювальника;
- з боку грудей і спини — рух усіх транспортних засобів і пішоходів заборонено".
Таким чином водіям жовтого та зеленого автомобілів забороняється рух в будь-якому напрямку. Позаяк водій червоного автомобіля має намір повернути ліворуч, то йому також слід зачекати іншого сигналу.
Єдиний, хто може продовжити рух у цій ситуації — водій синього автомобіля, який має намір проїхати прямо.
Правильна відповідь №6
Раніше ми пропонували завдання з ПДР, яке можуть розв'язати лише грамотні водії. Також писали, яке правило часто забувають не лише водії-початківці.
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