Тест з ПДР: без відповіді на це питання складно розраховувати на права

Хто поїде, а хто — ні? Малюнок: "За! Правилами".

Задача з теми регулювання дорожнього руху. Водій якого автомобіля може проїхати перехрестя при даному сигналі регулювальника?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

Водії жовтої та синьої машин. Жовтої та зеленої. Зеленої та червоної. Лише водій жовтої. Лише водій червоної. Лише водій синьої.

Розбір задачі

На перехресті зелений автомобіль повертає праворуч, жовтий та червоний — ліворуч, а синій проїжджає прямо. Порядок руху на перехресті визначається сигналами регулювальника. Він стоїть на перехресті з руками витягнутими в сторони.

Про значення цього сигналу можна дізнатися з п. 8.8 ПДР, де сказано, що при такому положенні регулювальника:

"з лівого і правого боків — дозволено рух трамвая прямо, нерейковим транспортним засобам — прямо і праворуч; пішоходам дозволено переходити проїзну частину за спиною та перед грудьми регулювальника;

з боку грудей і спини — рух усіх транспортних засобів і пішоходів заборонено".

Таким чином водіям жовтого та зеленого автомобілів забороняється рух в будь-якому напрямку. Позаяк водій червоного автомобіля має намір повернути ліворуч, то йому також слід зачекати іншого сигналу.

Єдиний, хто може продовжити рух у цій ситуації — водій синього автомобіля, який має намір проїхати прямо.

Правильна відповідь №6

Раніше ми пропонували завдання з ПДР, яке можуть розв'язати лише грамотні водії. Також писали, яке правило часто забувають не лише водії-початківці.