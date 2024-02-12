Тест з ПДР: без знань цих правил ніколи не скласти іспит на права

Хто пропустить усіх на перехресті? Малюнок: "За! Правилами".

Задача з правил перетину перехресть. Хто проїде першим, а хто останнім у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

Трамваї перші, синій автомобіль останній. Трамваї перші, зелений автомобіль останній. Рожевий автомобіль перший, жовтий трамвай останній. Червоний трамвай перший, зелений автомобіль останній. Зелений автомобіль перший, синій останній. Рожевий автомобіль перший, зелений останній.

Розбір задачі

На перехресті червоний та жовтий трамваї, а також зелений автомобіль, проїжджають прямо. А синя та рожева машини повертають ліворуч. Перехрестя не обладнане світлофорами (нерегульоване), але на ньому встановлені знаки пріоритету.

Знак 2.3 "Головна дорога".

Табличка 7.8 "Напрямок головної дороги".

На головній дорозі червоний трамвай, синій та рожевий автомобілі. Позаяк вони втрьох на рівнозначних дорогах, то роз'їхатися їм допоможе п. 16.12 ПДР:

"На перехресті рівнозначних доріг водій нерейкового транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу транспортним засобам, що наближаються праворуч.

Цим правилом повинні керуватися між собою і водії трамваїв.

На будь-якому нерегульованому перехресті трамвай, незалежно від напрямку його подальшого руху, має перевагу перед нерейковими транспортними засобами, що наближаються до нього по рівнозначній дорозі".

Отже, першим поїде червоний трамвай, адже на рівнозначних дорогах він має перевагу, наступним рушить водій рожевого автомобіля, він є перешкодою з правого боку для водія синього, який проїде перехрестя третім.

Позаяк зелений автомобіль та жовтий трамвай перебувають на рівнозначних дорогах, то перевага надається трамваю. Він і проїде четвертим, а останнім залишається зелений легковик.

Правильна відповідь №4

Раніше ми пропонували доволі непрості задачі для досвідчених водіїв з правил проїзду перехресть — тут і тут.