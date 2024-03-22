Тест по ПДД: как правильно разъехаться авто и трамваю на сложном участке дороги

Кто проедет первым? Рисунок: "За! Правилами".

Задача по теме преимущество маршрутных транспортных средств. В каком порядке транспортные средства проедут участок дороги в изображенной на рисунке ситуации?

Задачу предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

Синий автомобиль и трамвай одновременно, зеленый автомобиль. Зеленый автомобиль, трамвай и синий автомобиль одновременно. Трамвай, зеленый автомобиль, синий автомобиль. Синий автомобиль, зеленый автомобиль, трамвай.

Разбор задачи

На нерегулируемом перекрестке равнозначных дорог трамвай проезжает прямо, синий автомобиль поворачивает направо, а зеленый налево.

Читаем п. 17.3 ПДД:

"Вне перекрестков, где трамвайные пути пересекают полосу движения нерельсовых транспортных средств, предпочтение отдается трамваю (кроме случаев выезда трамвая из депо)".

На рисунке трамвай выезжает именно из депо, а значит, обязан дать дорогу другим участникам дорожного движения. То есть этот участок дороги трамвай проедет последним.

Легковые автомобили находятся на перекрестке равнозначных дорог. Поскольку водители двигаются по встречным направлениям, то дорогу должен дать тот, кто поворачивает налево

Читаем п. 16.13 ПДД:

"Перед поворотом налево и разворотом водитель нерельсового транспортного средства обязан дать дорогу трамваю попутного направления, а также транспортным средствам, двигающимся равнозначной дорогой во встречном направлении прямо или направо".

То есть зеленый автомобиль, который поворачивает налево, должен дать дорогу синему автомобилю.

В итоге порядок разъезда будет выглядеть так: синий автомобиль, зеленый автомобиль, трамвай.

Правильный ответ №4

Ранее мы предлагали довольно непростые задачи для опытных водителей по правилам проезда перекрестков — здесь и здесь.