Тест з ПДР: майже всі початківці помиляються на цьому перехресті

Який порядок роз'їзду? Малюнок: "За! Правилами".

Задача з теми проїзд перехресть. В якому порядку транспортні засоби проїдуть перехрестя в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

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Розбір задачі

На перехресті трамвай проїжджає прямо, а синій та червоний автомобілі повертають ліворуч. На перехресті встановлені дорожні знаки 2.1 "Дати дорогу" та 7.8 "Напрямок головної дороги".





На головній знаходиться лише синій автомобіль, водій якого перед собою бачить знаки 2.3 "Головна дорога" та 7.8 "Напрямок головної дороги".

Заплутати недосвідчених водіїв може питання, чи має трамвай перевагу перед нерейковими транспортними засобами у цій ситуації. Ні. Трамвай отримує пріоритет лише на рівнозначних дорогах, а позаяк водій синьої машини знаходиться на головній дорозі, то він проїжджає перехрестя першим.

Далі ще простіше. На рівнозначних дорогах трамвай має перевагу незалежно від напрямку його руху. Тобто водій трамвая, знаходячись на другорядній рівнозначній дорозі разом з водієм червоного автомобіля, проїде перехрестя другим.

Останнім перехрестя залишить водій червоного автомобіля.

Правильна відповідь №4

Раніше ми пропонували задачі з перетину перехрестя — тут і тут.