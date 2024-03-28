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Динамічна ситуація на перехресті — хто проїде першим за правилами

28 березня 2024 20:40
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Тест з ПДР: майже всі початківці помиляються на цьому перехресті
Який порядок роз'їзду? Малюнок: "За! Правилами".
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Задача з теми проїзд перехресть. В якому порядку транспортні засоби проїдуть перехрестя в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

  1. Трамвай, червоний автомобіль, синій автомобіль.
  2. Трамвай, синій автомобіль, червоний автомобіль.
  3. Червоний автомобіль, трамвай, синій автомобіль.
  4. Синій автомобіль, трамвай, червоний автомобіль.
  5. Червоний автомобіль, синій автомобіль, трамвай.
  6. Синій автомобіль, червоний автомобіль, трамвай.

Розбір задачі

На перехресті трамвай проїжджає прямо, а синій та червоний автомобілі повертають ліворуч. На перехресті встановлені дорожні знаки 2.1 "Дати дорогу" та 7.8 "Напрямок головної дороги".


Динамічна ситуація на перехресті — хто проїде першим за правилами - фото 1

Динамічна ситуація на перехресті — хто проїде першим за правилами - фото 2

На головній знаходиться лише синій автомобіль, водій якого перед собою бачить знаки 2.3 "Головна дорога" та 7.8 "Напрямок головної дороги".

Заплутати недосвідчених водіїв може питання, чи має трамвай перевагу перед нерейковими транспортними засобами у цій ситуації. Ні. Трамвай отримує пріоритет лише на рівнозначних дорогах, а позаяк водій синьої машини знаходиться на головній дорозі, то він проїжджає перехрестя першим.

Далі ще простіше. На рівнозначних дорогах трамвай має перевагу незалежно від напрямку його руху. Тобто водій трамвая, знаходячись на другорядній рівнозначній дорозі разом з водієм червоного автомобіля, проїде перехрестя другим.

Останнім перехрестя залишить водій червоного автомобіля.

Правильна відповідь №4

Раніше ми пропонували задачі з перетину перехрестя — тут і тут.

авто
автомобіль
ПДР
правила дорожнього руху
тест

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