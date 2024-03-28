Тест по ПДД: почти все начинающие ошибаются на этом перекрестке

Каков порядок разъезда? Рисунок: "За! Правилами".

Задача по теме проезда перекрестков. В каком порядке транспортные средства проедут перекресток в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

Трамвай, красный автомобиль, синий автомобиль. Трамвай, синий автомобиль, красный автомобиль. Красный автомобиль, трамвай, синий автомобиль. Синий автомобиль, трамвай, красный автомобиль. Красный автомобиль, синий автомобиль, трамвай. Синий автомобиль, красный автомобиль, трамвай.

Разбор задачи

На перекрестке трамвай проезжает прямо, а синий и красный автомобили поворачивают налево. На перекрестке установлены дорожные знаки 2.1 "Дать дорогу" и 7.8 "Направление главной дороги".





На главной находится только синий автомобиль, водитель которого перед собой видит знаки 2.3 "Главная дорога" и 7.8 "Направление главной дороги".

Запутать неопытных водителей может вопрос, имеет ли трамвай преимущество перед нерельсовыми транспортными средствами в этой ситуации. Нет. Трамвай получает приоритет только на равнозначных дорогах, а поскольку водитель синей машины находится на главной дороге, то он проезжает перекресток первым.

Дальше еще проще. На равнозначных дорогах трамвай имеет преимущество вне зависимости от направления его движения. То есть водитель трамвая, находясь на второстепенной равнозначной дороге вместе с водителем красного автомобиля, проедет перекресток вторым.

Последним перекресток покинет водитель красного автомобиля.

Правильный ответ №4

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