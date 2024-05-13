Тест по ПДД: как разъехаться на перекрестке, не нарушив правила

Водители часто нарушают это правило — как разъехаться на перекрестке
Задача по теме проезд перекрестков. Кому должен уступить дорогу водитель белого автомобиля в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Трамваю и синему автомобилю.
- Велосипедисту.
- Только трамваю.
- Трамваю и велосипедисту.
- Не должен уступать никому.
- Должен уступить всем.
Разбор задачи
К нерегулируемому перекрестку равнозначных дорог (ведь отсутствуют светофоры и знаки приоритета) подъехали два автомобиля, трамвай и велосипедист. Все проезжают прямо, кроме белого автомобиля, который поворачивает налево.
На нерегулируемых перекрестках равнозначных дорог водители обязаны разъезжаться по пункту 16.12 ПДД (правило помехи справа):
"На перекрестке равнозначных дорог водитель нерельсового транспортного средства обязан дать дорогу приближающимся справа транспортным средствам.
Этим правилом должны руководствоваться между собой и водители трамваев.
На любом нерегулируемом перекрестке трамвай, независимо от направления его дальнейшего движения, имеет преимущество перед нерельсовыми транспортными средствами, приближающимися к нему по равнозначной дороге".
Заметьте, водитель трамвая имеет преимущество перед нерельсовыми транспортными средствами, несмотря на то, что белый автомобиль является для него помехой справа.
Следовательно, в любом случае трамвай проезжает первым.
Согласно правилу, водитель белого автомобиля имеет преимущество перед водителем синей машины, поскольку является для него помехой с правой стороны. В то же время, для белой машины такой же помехой является велосипедист, которому водитель обязан уступить дорогу.
В реальной жизни, скорее всего, синий автомобиль проедет перекресток одновременно с трамваем, но по правилам порядок разъезда выглядит так: трамвай, велосипедист, белый автомобиль, синяя машина.
Правильный ответ №4
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