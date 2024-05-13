Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Авто arrow Водители часто нарушают это правило — как разъехаться на перекрестке arrow

Водители часто нарушают это правило — как разъехаться на перекрестке

13 мая 2024 20:40
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Тест по ПДД: как разъехаться на перекрестке, не нарушив правила
Кого пропустит белый автомобиль? Рисунок: "За! Правилами".
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Задача по теме проезд перекрестков. Кому должен уступить дорогу водитель белого автомобиля в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

Читайте также:

Варианты ответа

  1. Трамваю и синему автомобилю.
  2. Велосипедисту.
  3. Только трамваю.
  4. Трамваю и велосипедисту.
  5. Не должен уступать никому.
  6. Должен уступить всем.

Разбор задачи

К нерегулируемому перекрестку равнозначных дорог (ведь отсутствуют светофоры и знаки приоритета) подъехали два автомобиля, трамвай и велосипедист. Все проезжают прямо, кроме белого автомобиля, который  поворачивает налево.


Водители часто нарушают это правило - как разъехаться на перекрестке - фото 1

На нерегулируемых перекрестках равнозначных дорог водители обязаны разъезжаться по пункту 16.12 ПДД (правило помехи справа):

"На перекрестке равнозначных дорог водитель нерельсового транспортного средства обязан дать дорогу приближающимся справа транспортным средствам.

Этим правилом должны руководствоваться между собой и водители трамваев.

На любом нерегулируемом перекрестке трамвай, независимо от направления его дальнейшего движения, имеет преимущество перед нерельсовыми транспортными средствами, приближающимися к нему по равнозначной дороге".

Заметьте, водитель трамвая имеет преимущество перед нерельсовыми транспортными средствами, несмотря на то, что белый автомобиль является для него помехой справа.

Следовательно, в любом случае трамвай проезжает первым.

Согласно правилу, водитель белого автомобиля имеет преимущество перед водителем синей машины, поскольку является для него помехой с правой стороны. В то же время, для белой машины такой же помехой является велосипедист, которому водитель обязан уступить дорогу.

В реальной жизни, скорее всего, синий автомобиль проедет перекресток одновременно с трамваем, но по правилам порядок разъезда выглядит так: трамвай, велосипедист, белый автомобиль, синяя машина.

Правильный ответ №4

Ранее мы предлагали интересные задачи по проезду перекрестков — здесь и здесь.

авто
автомобиль
ПДД
правила дорожного движения
тест

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:50 Скандал с Мосейчук — ведущая заявила, что не может заставить сына служить в ВСУ

5 мая 2024

05:10 Военных билетов скоро не станет — что это значит

13:53 Теплая неделя с неприятным сюрпризом — Наталья Диденко предупредила о заморозках после Пасхи

3 мая 2024

11:27 ПриватБанк обновил правила по картам — что изменится для клиентов

10 мая 2024

00:19 Мосейчук захейтили за живущего за границей сына — что пишут в сети

4 мая 2024

23:25 С украинскими опознавательными знаками — Воздушные Силы ВСУ показали истребители F-16 для Украины

6 мая 2024

21:20 Alyona Alyona упала на сцене Евровидения — в каком состоянии артистка

5 мая 2024

06:40Цены на медь в Украине — сколько стоит сдать 1 кг цветных металлов в мае

8 мая 2024

00:53 Поляки отказываются поддерживать Украину на Евровидении — в чем причина

10 мая 2024
Новость с видео

22:44 Как не потерять отсрочку по уходу за родителями — важный документ