Тест по ПДД: как разъехаться на перекрестке, не нарушив правила

Кого пропустит белый автомобиль? Рисунок: "За! Правилами".

Задача по теме проезд перекрестков. Кому должен уступить дорогу водитель белого автомобиля в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

Трамваю и синему автомобилю. Велосипедисту. Только трамваю. Трамваю и велосипедисту. Не должен уступать никому. Должен уступить всем.

Разбор задачи

К нерегулируемому перекрестку равнозначных дорог (ведь отсутствуют светофоры и знаки приоритета) подъехали два автомобиля, трамвай и велосипедист. Все проезжают прямо, кроме белого автомобиля, который поворачивает налево.





На нерегулируемых перекрестках равнозначных дорог водители обязаны разъезжаться по пункту 16.12 ПДД (правило помехи справа):

"На перекрестке равнозначных дорог водитель нерельсового транспортного средства обязан дать дорогу приближающимся справа транспортным средствам.

Этим правилом должны руководствоваться между собой и водители трамваев.

На любом нерегулируемом перекрестке трамвай, независимо от направления его дальнейшего движения, имеет преимущество перед нерельсовыми транспортными средствами, приближающимися к нему по равнозначной дороге".

Заметьте, водитель трамвая имеет преимущество перед нерельсовыми транспортными средствами, несмотря на то, что белый автомобиль является для него помехой справа.

Следовательно, в любом случае трамвай проезжает первым.

Согласно правилу, водитель белого автомобиля имеет преимущество перед водителем синей машины, поскольку является для него помехой с правой стороны. В то же время, для белой машины такой же помехой является велосипедист, которому водитель обязан уступить дорогу.

В реальной жизни, скорее всего, синий автомобиль проедет перекресток одновременно с трамваем, но по правилам порядок разъезда выглядит так: трамвай, велосипедист, белый автомобиль, синяя машина.

Правильный ответ №4

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