Експрес-тест з ПДР — чи дозволено водію підібрати пасажира

Дозволена зупинка? Малюнок: "А ти знаєш ПДР?"

Задача з теми зупинка і стоянка. Чи дозволено водієві синього автомобіля зупинитися, щоб забрати пасажира, в зображеній на малюнку ситуації?

Варіанти відповіді

Дозволено. Заборонено.

Розбір задачі

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Згідно з пунктом 1.10 ПДР, зупинка — це припинення руху транспортного засобу на час до п'яти хвилин чи більше, якщо це необхідно для посадки (висадки) пасажирів або навантаження (розвантаження), виконання вимог цих правил дорожнього руху (надання переваги в русі, виконання вимог регулювальника, сигналів світлофора тощо).

Пункт 15.9 ПДР забороняє зупинку, зокрема на залізничних переїздах.

На малюнку видно, що місце, де водій має намір підібрати пасажира знаходиться перед залізничним переїздом, а не на ньому. Отже, водій має право здійснити зупинку.

Правильна відповідь №1

Раніше ми пропонували задачі з правил зупинки та паркування — тут і тут.