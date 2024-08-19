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Ситуація на переїзді — чи дозволено водію зупинитися в цьому місці

19 серпня 2024 06:45
Валентин Бандура - Редактор
Експрес-тест з ПДР — чи дозволено водію підібрати пасажира
Дозволена зупинка? Малюнок: "А ти знаєш ПДР?"
Валентин Бандура - Редактор

Задача з теми зупинка і стоянка. Чи дозволено водієві синього автомобіля зупинитися, щоб забрати пасажира, в зображеній на малюнку ситуації?

Варіанти відповіді

  1. Дозволено.
  2. Заборонено.

Розбір задачі

Ситуація на переїзді — чи дозволено водію зупинитися в цьому місці - фото 1

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Згідно з пунктом 1.10 ПДР, зупинка — це припинення руху транспортного засобу на час до п'яти хвилин чи більше, якщо це необхідно для посадки (висадки) пасажирів або навантаження (розвантаження), виконання вимог цих правил дорожнього руху (надання переваги в русі, виконання вимог регулювальника, сигналів світлофора тощо).

Пункт 15.9 ПДР забороняє зупинку, зокрема на залізничних переїздах.

На малюнку видно, що місце, де водій має намір підібрати пасажира знаходиться перед залізничним переїздом, а не на ньому. Отже, водій має право здійснити зупинку.

Правильна відповідь №1

Раніше ми пропонували задачі з правил зупинки та паркування — тут і тут.

авто автомобіль водії ПДР правила дорожнього руху тест

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