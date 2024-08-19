Експрес-тест з ПДР — чи дозволено водію підібрати пасажира

Ситуація на переїзді — чи дозволено водію зупинитися в цьому місці
Задача з теми зупинка і стоянка. Чи дозволено водієві синього автомобіля зупинитися, щоб забрати пасажира, в зображеній на малюнку ситуації?
Варіанти відповіді
- Дозволено.
- Заборонено.
Розбір задачі
Згідно з пунктом 1.10 ПДР, зупинка — це припинення руху транспортного засобу на час до п'яти хвилин чи більше, якщо це необхідно для посадки (висадки) пасажирів або навантаження (розвантаження), виконання вимог цих правил дорожнього руху (надання переваги в русі, виконання вимог регулювальника, сигналів світлофора тощо).
Пункт 15.9 ПДР забороняє зупинку, зокрема на залізничних переїздах.
На малюнку видно, що місце, де водій має намір підібрати пасажира знаходиться перед залізничним переїздом, а не на ньому. Отже, водій має право здійснити зупинку.
Правильна відповідь №1
Раніше ми пропонували задачі з правил зупинки та паркування — тут і тут.
Читайте Новини.LIVE!