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Ситуация на переезде — разрешено ли водителю остановиться в этом месте

19 августа 2024 06:45
Валентин Бандура - Редактор
Экспресс-тест по ПДД — разрешено ли водителю подобрать пассажира
Разрешена остановка? Рисунок: "А ты знаешь ПДД?"
Валентин Бандура - Редактор

Задача по теме остановка и стоянка. Разрешено ли водителю синего автомобиля остановиться, чтобы забрать пассажира, в изображенной на рисунке ситуации?

Варианты ответа

  1. Разрешено.
  2. Запрещено.

Разбор задачи

Ситуация на переезде — разрешено ли водителю остановиться в этом месте - фото 1

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Согласно пункту 1.10 ПДД, остановка — это прекращение движения транспортного средства на время до пяти минут или больше, если это необходимо для посадки (высадки) пассажиров или погрузки (разгрузки), выполнения требований этих правил дорожного движения (предпочтения в движении, выполнение требований регулятора, сигналов светофора и т.п.).

Пункт 15.9 ПДД запрещает остановку, в том числе на железнодорожных переездах.

На рисунке видно, что место, где водитель намерен подобрать пассажира находится перед железнодорожным переездом, а не на нем. Следовательно, водитель имеет право осуществить остановку.

Правильный ответ №1

Ранее мы предлагали задачи по правилам остановки и парковки — здесь и здесь.

авто автомобиль водители ПДД правила дорожного движения тест

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