Экспресс-тест по ПДД — разрешено ли водителю подобрать пассажира

Разрешена остановка? Рисунок: "А ты знаешь ПДД?"

Задача по теме остановка и стоянка. Разрешено ли водителю синего автомобиля остановиться, чтобы забрать пассажира, в изображенной на рисунке ситуации?

Варианты ответа

Разрешено. Запрещено.

Разбор задачи

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Согласно пункту 1.10 ПДД, остановка — это прекращение движения транспортного средства на время до пяти минут или больше, если это необходимо для посадки (высадки) пассажиров или погрузки (разгрузки), выполнения требований этих правил дорожного движения (предпочтения в движении, выполнение требований регулятора, сигналов светофора и т.п.).

Пункт 15.9 ПДД запрещает остановку, в том числе на железнодорожных переездах.

На рисунке видно, что место, где водитель намерен подобрать пассажира находится перед железнодорожным переездом, а не на нем. Следовательно, водитель имеет право осуществить остановку.

Правильный ответ №1

Ранее мы предлагали задачи по правилам остановки и парковки — здесь и здесь.