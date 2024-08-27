Короткий тест по ПДД — кто проедет круговой перекресток первым

Онлайн-тест на знания ПДД и правил проезда кругового перекрестка. Фото: скриншот с YouTube

Интересный онлайн-тест на проверку знаний проезда круговых перекрестков на дорогах. Итак, какой автомобиль имеет право первым проехать перекресток с круговым движением?

Тест обнародовали на канале "А ти знаєш ПДР?" в YouTube.

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Варианты ответа

Желтое авто

Красное авто

Зеленое авто

Разбор задачи

Если вы посмотрите на рисунок, то увидите, что на круговой перекресток первым заехал водитель автомобиля зеленого цвета. При этом, желтый и красный автомобили уже начали свое движение на круге на пути к выезду с кругового перекрестка.

К тому же, траектория водителей красного и зеленого автомобилей — такая же, как и направление движения машины желтого цвета. Также можно увидеть и знак кругового движения, расположенного возле автомобиля зеленого цвета, свидетельствующего о начале такого отрезка дороги.

"На перекрестке равнозначных дорог водитель нерельсового транспортного средства обязан дать дорогу приближающимся справа транспортным средствам, кроме перекрестков, где организовано круговое движение. Преимущество в движении на нерегулируемых перекрестках, где организовано круговое движение и обозначены дорожным знаком 4.10 "Круговое движение", предоставляется транспортным средствам, которые уже двигаются по кругу", — говорится в правилах дорожного движения.

Согласно этим правилам, первым право проехать участок дороги с круговым движением имеет водитель желтого автомобиля.

Правильный ответ №1

Правильный ответ на тест по ПДД. Фото: Новини.LIVE

Напомним, мы писали о том, какой из двух автомобилей имеет право первым повернуть налево.

Раньше мы рассказывали о том, должен ли автомобиль пропустить водителя велосипеда.

Также мы сообщали о том, может ли автомобиль останавливаться перед железнодорожным переездом.