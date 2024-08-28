Тест з ПДР — який з автомобілів першим проїде Y-подібне перехрестя

Онлайн-тест на знання правил перетину перехресть. Фото: скриншот з YouTube

Цікава, але підступна задача на знання правил перетину перехресть на дорогах. Який з автомобілів має перевагу і першим проїде Y-подібне перехрестя?

Онлайн-тестом поділилися на каналі "А ти знаєш ПДР?" в YouTube.

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Варіанти відповіді

Жовто-сірий вантажний автомобіль Зелений легковий автомобіль

Розбір задачі

Якщо ви подивитеся на малюнок, то побачите, що на ньому зображене Y-подібне нерегульоване перехрестя. На основній дорозі пересувається вантажівка сіро-жовтого кольору, а на другорядній — легкове авто зеленого кольору.

Спробуйте відповісти, яке з цих транспортних засобів має перевагу на цій ділянці дороги і першим перетне дане перехрестя.

Зверніть увагу, що на дорозі немає жодного світлофору і знаку дорожнього руху, зокрема, знаків пріоритету, але на дорожньому покритті нанесена переривчаста лінія, на якій, згідно з правилами, можна здійснювати поворот. Також зверніть увагу і на те, що фура їде прямо, а легкове авто збирається повернути праворуч.

"На перехресті рівнозначних доріг водій нерейкового транспортного засобу зобов’язаний дати дорогу транспортним засобам, що наближаються праворуч, крім перехресть, де організовано круговий рух", — йдеться в пункті 16.12 ПДР.

Отже, згідно з цим правилом, перевагу на даній ділянці дороги має легковий автомобіль зеленого кольору.

Правильна відповідь №2

Правильна відповідь на тест з ПДР. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, ми писали про те, який з автомобілів першим поверне ліворуч на Т-подібному перехресті.

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