Тест по ПДД — какой из автомобилей первым проедет Y-образный перекресток

Никаких светофоров и знаков приоритета — кто первым проедет нерегулируемый перекресток
Интересная, но коварная задача на знание правил пересечения перекрестков на дорогах. Какой из автомобилей имеет преимущество и первым проедет Y-образный перекресток?
Онлайн-тестом поделились на канале "А ти знаєш ПДР?" в YouTube.
Варианты ответа
- Желто-серый грузовой автомобиль
- Зеленый легковой автомобиль
Разбор задачи
Если вы посмотрите на рисунок, то увидите, что на нем изображен Y-образный нерегулируемый перекресток. На основной дороге передвигается грузовик серо-желтого цвета, а на второстепенной — легковой автомобиль зеленого цвета.
Попытайтесь ответить, какое из этих транспортных средств имеет преимущество на этом участке дороги и первым пересечет данный перекресток.
Обратите внимание, что на дороге нет ни одного светофора и знака дорожного движения, в частности, знаков приоритета, но на дорожном покрытии нанесена прерывистая линия, на которой, согласно правилам, можно совершать поворот. Также обратите внимание и на то, что фура едет прямо, а легковое авто собирается повернуть направо.
"На перекрестке равнозначных дорог водитель нерельсового транспортного средства обязан дать дорогу приближающимся справа транспортным средствам, кроме перекрестков, где организовано круговое движение", — говорится в пункте 16.12 ПДД.
Итак, согласно этому правилу, преимущество на данном участке дороги имеет легковой автомобиль зеленого цвета.
Правильный ответ №2
Напомним, мы писали о том, какой из автомобилей первым повернет налево на Т-образном перекрестке.
Ранее мы рассказывали о том, какое из транспортных средств последним пересечет перекресток на дороге.
Также мы сообщали о том, какой автомобиль нарушит ПДД во время обгона на дороге.
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