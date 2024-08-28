Тест по ПДД — какой из автомобилей первым проедет Y-образный перекресток

Онлайн-тест на знание правил пересечения перекрестков. Фото: скриншот с YouTube

Интересная, но коварная задача на знание правил пересечения перекрестков на дорогах. Какой из автомобилей имеет преимущество и первым проедет Y-образный перекресток?

Онлайн-тестом поделились на канале "А ти знаєш ПДР?" в YouTube.

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Варианты ответа

Желто-серый грузовой автомобиль Зеленый легковой автомобиль

Разбор задачи

Если вы посмотрите на рисунок, то увидите, что на нем изображен Y-образный нерегулируемый перекресток. На основной дороге передвигается грузовик серо-желтого цвета, а на второстепенной — легковой автомобиль зеленого цвета.

Попытайтесь ответить, какое из этих транспортных средств имеет преимущество на этом участке дороги и первым пересечет данный перекресток.

Обратите внимание, что на дороге нет ни одного светофора и знака дорожного движения, в частности, знаков приоритета, но на дорожном покрытии нанесена прерывистая линия, на которой, согласно правилам, можно совершать поворот. Также обратите внимание и на то, что фура едет прямо, а легковое авто собирается повернуть направо.

"На перекрестке равнозначных дорог водитель нерельсового транспортного средства обязан дать дорогу приближающимся справа транспортным средствам, кроме перекрестков, где организовано круговое движение", — говорится в пункте 16.12 ПДД.

Итак, согласно этому правилу, преимущество на данном участке дороги имеет легковой автомобиль зеленого цвета.

Правильный ответ №2

Правильный ответ на тест по ПДД. Фото: Новини.LIVE

Напомним, мы писали о том, какой из автомобилей первым повернет налево на Т-образном перекрестке.

Ранее мы рассказывали о том, какое из транспортных средств последним пересечет перекресток на дороге.

Также мы сообщали о том, какой автомобиль нарушит ПДД во время обгона на дороге.