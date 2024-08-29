Тест по ПДД — в каком из трех направлений может ехать дальше автомобиль

Онлайн-тест на знание ПДД. Фото: скриншот с YouTube

Коварная, но интересная задача на проверку знаний ПДД и знаков дорожного движения. Попытайтесь угадать, в каком направлении может передвигаться дальше автомобиль?

Тест обнародовали на канале "А ти знаєш ПДР?" в YouTube.

Читайте также:

Варианты ответа

Разворот в обратную сторону Поворот налево Движение прямо Ни один из этих ответов неверный

Разбор задачи

На рисунке изображен автомобиль белого цвета, который собирается пересечь регулируемый перекресток. На дороге нанесена разметка, а справа от машины стоит светофор, на котором есть зеленая стрелка и горит красный свет, знак главной дороги и движения прямо.

Попытайтесь понять, в каком направлении может двигаться дальше белый автомобиль на перекрестке, но обратите внимание на то, что расположено справа от него.

Следовательно, повернуть в обратную сторону машине не позволяет знак движения прямо, а действие повелительного знака, позволяющего движение исключительно прямо, светофор не отменяет. При этом, проехать прямо нельзя из-за того, что на светофоре горит красный свет.

"Сигналы светофоров, кроме желтого мигающего, имеют преимущество только перед дорожными знаками приоритета", — говорится в пункте 8.3 ПДД.

Следовательно, согласно правилам дорожного движения, в данном случае водитель автомобиля белого цвета не может ехать ни в одном из этих направлений.

Правильный ответ №4

Правильный ответ на тест по ПДД. Фото: скриншот с YouTube

Напомним, мы писали о том, какой из трех автомобилей пересечет перекресток с круговым движением первым.

Раньше мы рассказывали о том, какой из двух автомобилей должен повернуть налево первым.

Также мы сообщали о том, должен ли водитель автомобиля пропустить велосипедиста.