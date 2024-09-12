Краткий тест по ПДД — кто из водителей не нарушает правила

Кто нарушитель? Рисунок: "А ты знаешь ПДД?"

Сложная обстановка на перекрестке. Кто из водителей не нарушает правила дорожного движения в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "А ты знаешь ПДД?"

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Варианты ответа

Водитель белого автомобиля. Водители белого и красного автомобилей. Водитель красного автомобиля. Водители красного и синего автомобилей. Водитель синего автомобиля. Водители белого и синего автомобилей. Никто не нарушает. Все нарушают.

Разбор задачи

На перекрестке красный и белый автомобили намерены проехать прямо, а синяя машина — повернуть налево.

Синий автомобиль не может выполнить задуманный маневр по указанной на рисунке траектории, поскольку она пересекает сплошную полосу, что запрещено.

Красное авто двигается по полосе, где разрешено движение только налево, о чем свидетельствует дорожный знак 5.16 "Направления движения по полосам". А водитель этого автомобиля пытается проехать прямо, что запрещено.





И только водитель белого автомобиля не нарушает ни одного правила и может спокойно двигаться прямо.

Правильный ответ №1

Ранее мы предлагали ответить на вопрос, что хочет от водителей регулировщик дорожного движения. Также давали задачу, как разъехаться на равнозначном перекрестке.