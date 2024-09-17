Сложный ПДД тест — кто из водителей спровоцировал аварию на перекрестке

Кто создал аварийную ситуацию? Рисунок: Young Pro Drivers Academy

Задача по темам "Проезд перекрестков" и "Регулирование дорожного движения". Кто из водителей виновен в аварии на перекрестке в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложило сообщество Young Pro Drivers Academy.

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Варианты ответа

Водитель красного автомобиля. Водитель синего автомобиль. Водитель желтого автомобиля.

Разбор задачи

На регулируемом перекрестке водитель красного автомобиля проезжает на желтый сигнал светофора. Водители желтой и синей машин поворачивают налево. В результате на пересечении траекторий красного и синего авто произошло столкновение.

Водитель синего автомобиля должен пользоваться пунктом 16.6 ПДД:

"Поворачивая налево или разворачиваясь при зеленом сигнале основного светофора, водитель нерельсового транспортного средства обязан дать дорогу трамваю попутного направления, а также транспортным средствам, которые двигаются во встречном направлении прямо или поворачивают направо".

Впрочем, водитель красной машины также нарушает правила, ведь движется перекрестком на желтый сигнал светофора, что запрещено пунктом 8.7.3. ПДД:

"Желтый запрещает движение и предупреждает о предстоящем изменении сигналов".

Правда, водитель красного автомобиля мог двигаться в соответствии с пунктом 8.11 ПДД:

"Водителям, которые при включении желтого сигнала или поднятии регулировщиком руки вверх не могут остановить транспортное средство в месте, предусмотренном пунктом 8.10 ( в этом случае перед дорожной разметкой 1.12 "стоп-линия" ), не прибегая к экстренному торможению, разрешается двигаться дальше при условии обеспечения безопасности дорожного движения".

В изображенной ситуации красный автомобиль не мог остановиться без экстренного торможения, поэтому имел право двигаться дальше, а водитель синей машины обязан был уступить ему дорогу. При том что ему ограничивал обзор встречного движения желтый автомобиль, который поворачивал налево.

Правильный ответ №2

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