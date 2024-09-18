Интересный тест по ПДД — в каком порядке авто проедут перекресток со странными знаками

Кто первый, а кто последний? Рисунок: "За! Правилами".

Задача по теме проезда перекрестков. В каком порядке водители авто проедут перекресток в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

Красный автомобиль, желтый, грузовик. Красный автомобиль, грузовик, желтый. Желтый автомобиль, грузовик, красный. Желтый автомобиль, красный, грузовик. Грузовик, красный автомобиль, желтый. Грузовик, желтый автомобиль, красный.

Разбор задачи

На перекрестке желтый автомобиль поворачивает направо, красный — налево, а водитель грузовика намерен продолжать движение прямо.

Перекресток нерегулируемый, также на нем нет знаков приоритета. То есть на рисунке изображен нерегулируемый перекресток равнозначных дорог.

Неопытного водителя могут смутить дорожные перед перекрестком. Кажется, что красный знак что-то требует.

На самом деле знак 1.41 "Место (участок) концентрации ДТП" и табличка 7.21.2 "Вид опасности" лишь предупреждают о том, что на изображенном участке дороги авто часто въезжают друг в друга.





На порядок проезда перекрестков эти знаки никоим образом не влияют. Поэтому автомобили разъедутся по пункту 16.12 ПДД:

"На перекрестке равнозначных дорог водитель нерельсового транспортного средства обязан дать дорогу приближающимся справа транспортным средствам".

То есть преимущество имеет водитель желтого автомобиля, у которого помехи с правой стороны нет. Нет такого препятствия и водителя красной машины, но ее водитель на равнозначных дорогах поворачивает налево.

Читаем пункт 16.13 ПДД:

"Перед поворотом налево и разворотом водитель нерельсового транспортного средства обязан дать дорогу трамваю попутного направления, а также транспортным средствам, двигающимся по равнозначной дороге во встречном направлении прямо или справа".

Таким образом, водитель желтого авто проедет первым, за ним водитель красного. Последним двинется грузовик, ведь имеет помеху с правой стороны в виде красной машины.

Правильный ответ №4

Ранее мы предлагали другую задачу по правильному порядку разъезда на перекрестке. Также показывали тест по ПДД, который проваливают 37% водителей.