Новый дорожный знак в Украине — о чем он сигнализирует водителям

В Украине устанавливают еще один новый дорожный знак — что он означает
1 октября 2024 21:35
Новый знак. Фото: "От Тарнополя до Тернополя".
На украинских дорогах начали устанавливать новый дорожный знак, на котором изображен силуэт щита и стрелка объезда вокруг него. Знак введен еще три года назад, когда правительство вносило изменения в правила дорожного движения.
Что он значит и к чему побуждает водителей?
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Табличка 7.25 "Островок безопасности" применяется для информирования водителей о наличии впереди островка безопасности и сужении ширины проезжей части.
Устанавливается со знаками
- 1.39 "Другая опасность (аварийно-опасный участок)";
- 1.41 "Место (участок) концентрации дорожно-транспортных происшествий";
- 1.5.1 "Сужение дороги" (с двух сторон);
- 1.5.2 "Сужение дороги" (с правой стороны);
- 1.5.3 "Сужение дороги" (с левой стороны);
- 3.29 "Ограничение максимальной скорости";
- 5.33 "Рекомендуемая скорость".
Ранее мы писали о новых дорожных знаках, появившихся в Украине в этом году. Также предлагали интересную задачу по ПДД на знание мало распространенных дорожных знаков.
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