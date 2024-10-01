Новый дорожный знак в Украине — о чем он сигнализирует водителям

Новый знак. Фото: "От Тарнополя до Тернополя".

На украинских дорогах начали устанавливать новый дорожный знак, на котором изображен силуэт щита и стрелка объезда вокруг него. Знак введен еще три года назад, когда правительство вносило изменения в правила дорожного движения.

Что он значит и к чему побуждает водителей?

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Табличка 7.25 "Островок безопасности" применяется для информирования водителей о наличии впереди островка безопасности и сужении ширины проезжей части.





Устанавливается со знаками

1.39 "Другая опасность (аварийно-опасный участок)";

1.41 "Место (участок) концентрации дорожно-транспортных происшествий";

1.5.1 "Сужение дороги" (с двух сторон);

1.5.2 "Сужение дороги" (с правой стороны);

1.5.3 "Сужение дороги" (с левой стороны);

3.29 "Ограничение максимальной скорости";

5.33 "Рекомендуемая скорость".

Ранее мы писали о новых дорожных знаках, появившихся в Украине в этом году. Также предлагали интересную задачу по ПДД на знание мало распространенных дорожных знаков.