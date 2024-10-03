Рідкісний дорожній знак — про що він попереджає водіїв

Ризик аквапланування. Фото: daltoncollision.com

Раніше цей дорожній знак був поширений на дорогах Бельгії. Після того, як Європою прокотилися потужні повені, про нього згадали й в інших країнах Євросоюзу.

Про це повідомив Auto24.

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Про що інформує знак

Знак є важливим попередженням для водіїв про потенційну небезпеку аквапланування. Це явище виникає, коли на поверхні дороги накопичується велика кількість води, що збільшує ризик втрати контролю над автомобілем. Знак створений для того, щоб привернути увагу водіїв до того, що вони можуть зустріти ділянки з підтопленням.

Водії, які помічають цей знак, повинні бути особливо уважними, знижувати швидкість та бути готовими до можливих труднощів з управлінням автомобілем. Адже аквапланування може призвести до серйозних аварій, якщо водій не зможе адекватно відреагувати на зміну умов на дорозі.

Небезпеки аквапланування

Втрата контролю. Під час аквапланування автомобіль починає неконтрольовано ковзати по воді, що ускладнює управління. Водій не має змоги повернути в напрямку, який хоче, або загальмувати.

Під час аквапланування автомобіль починає неконтрольовано ковзати по воді, що ускладнює управління. Водій не має змоги повернути в напрямку, який хоче, або загальмувати. Збільшення гальмівного шляху. На слизьких ділянках дороги гальмівний шлях може істотно зрости. Це означає, що в екстреній ситуації водій може не встигнути зупинитися вчасно, що підвищує ризик зіткнень.

На слизьких ділянках дороги гальмівний шлях може істотно зрости. Це означає, що в екстреній ситуації водій може не встигнути зупинитися вчасно, що підвищує ризик зіткнень. Зниження стійкості. Автомобіль починає нестабільно рухатися, що робить его складним у контролі, особливо під час поворотів.

Автомобіль починає нестабільно рухатися, що робить его складним у контролі, особливо під час поворотів. Аварії. Аквапланування може призвести до серйозних аварій, які можуть бути наслідком зіткнень з іншими автомобілями або перешкодами на дорозі.

Аквапланування може призвести до серйозних аварій, які можуть бути наслідком зіткнень з іншими автомобілями або перешкодами на дорозі. Психологічний ефект. Під час аквапланування водій може відчути паніку, що збільшує ризик ухвалення непродуманих рішень у критичній ситуації.

Як зменшити ризик аквапланування

Знижувати швидкість на мокрих дорогах.

Уникати різких маневрів.

Перевіряти стан шин (адекватний тиск та протектор).

Уникати ділянок з сильною водяною плівкою.

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