Редкий дорожный знак — о чем он предупреждает водителей

Риск аквапланирования. Фото: daltoncollision.com

Ранее этот дорожный знак был распространён на дорогах Бельгии. После того как по Европе прокатились мощные наводнения, о нем вспомнили и в других странах Евросоюза.

Об этом сообщил Auto24.

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О чем информирует знак

Знак является важным предупреждением водителям о потенциальной опасности аквапланирования. Это явление возникает, когда на поверхности дороги скапливается большое количество воды, что увеличивает риск потери контроля над автомобилем. Знак создан для того, чтобы привлечь внимание водителей к тому, что они могут встретить участки с подтоплением.

Водители, которые замечают этот знак, должны быть особенно внимательны, снижать скорость и готовится к возможным трудностям с управлением автомобилем. Ведь аквапланирование может привести к серьезным авариям, если водитель не сможет адекватно отреагировать на изменение условий на дороге.

Опасности аквапланирования

Утрата контроля. Во время аквапланирования автомобиль начинает неконтролируемо скользить по воде, что усложняет управление. Водитель не может повернуть в направлении, которое хочет, или затормозить.

Во время аквапланирования автомобиль начинает неконтролируемо скользить по воде, что усложняет управление. Водитель не может повернуть в направлении, которое хочет, или затормозить. Увеличение тормозного пути. На скользких участках дороги тормозной путь может значительно возрасти. Это означает, что в экстренной ситуации водитель может не успеть остановиться вовремя, что повышает риск столкновений.

На скользких участках дороги тормозной путь может значительно возрасти. Это означает, что в экстренной ситуации водитель может не успеть остановиться вовремя, что повышает риск столкновений. Снижение стойкости. Автомобиль начинает нестабильно двигаться, что делает его сложным в контроле, особенно на поворотах.

Автомобиль начинает нестабильно двигаться, что делает его сложным в контроле, особенно на поворотах. Аварии. Аквапланирование может привести к серьезным авариям, которые могут быть следствием столкновений с другими автомобилями или препятствиями на дороге.

Аквапланирование может привести к серьезным авариям, которые могут быть следствием столкновений с другими автомобилями или препятствиями на дороге. Психологический эффект. При аквапланировании водитель может почувствовать панику, что увеличивает риск принятия непродуманных решений в критической ситуации.

Как уменьшить риск аквапланирования

Снижать скорость на мокрых дорогах.

Избегать резких маневров.

Проверять состояние шин (адекватное давление и протектор).

Избегайте участков с сильной водяной пленкой.

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