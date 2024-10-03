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По Европе распространяется нестандартный дорожный знак — о чем он говорит

3 октября 2024 21:35
Валентин Бандура - Редактор
Редкий дорожный знак — о чем он предупреждает водителей
Риск аквапланирования. Фото: daltoncollision.com
Валентин Бандура - Редактор

Ранее этот дорожный знак был распространён на дорогах Бельгии. После того как по Европе прокатились мощные наводнения, о нем вспомнили и в других странах Евросоюза.

Об этом сообщил Auto24.

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О чем информирует знак

Знак является важным предупреждением водителям о потенциальной опасности аквапланирования. Это явление возникает, когда на поверхности дороги скапливается большое количество воды, что увеличивает риск потери контроля над автомобилем. Знак создан для того, чтобы привлечь внимание водителей к тому, что они могут встретить участки с подтоплением.

Водители, которые замечают этот знак, должны быть особенно внимательны, снижать скорость и готовится к возможным трудностям с управлением автомобилем. Ведь аквапланирование может привести к серьезным авариям, если водитель не сможет адекватно отреагировать на изменение условий на дороге.

Опасности аквапланирования

  • Утрата контроля. Во время аквапланирования автомобиль начинает неконтролируемо скользить по воде, что усложняет управление. Водитель не может повернуть в направлении, которое хочет, или затормозить.
  • Увеличение тормозного пути. На скользких участках дороги тормозной путь может значительно возрасти. Это означает, что в экстренной ситуации водитель может не успеть остановиться вовремя, что повышает риск столкновений.
  • Снижение стойкости. Автомобиль начинает нестабильно двигаться, что делает его сложным в контроле, особенно на поворотах.
  • Аварии. Аквапланирование может привести к серьезным авариям, которые могут быть следствием столкновений с другими автомобилями или препятствиями на дороге.
  • Психологический эффект. При аквапланировании водитель может почувствовать панику, что увеличивает риск принятия непродуманных решений в критической ситуации.

Как уменьшить риск аквапланирования

  • Снижать скорость на мокрых дорогах.
  • Избегать резких маневров.
  • Проверять состояние шин (адекватное давление и протектор).
  • Избегайте участков с сильной водяной пленкой.

Ранее в Украине появились новые дорожные знаки, что они означают. Также мы рассказывали, кому можно ехать на запретительные дорожные знаки в Украине.

авто Европа автомобиль водители ПДД правила дорожного движения

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