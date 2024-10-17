Що означає новий дорожній знак, який може з’явитися в Україні

В Україні може з’явитися новий дорожній знак — що він означає
В Іспанії нещодавно представили новий дорожній знак, який може з’явитися й на українських автошляхах. Знак Р-35, розроблений фахівцями Головного управління дорожнього руху Іспанії (DGT), зображує два автомобілі та переплетені стрілки.
Про це повідомив GSMinfo.
Ця новинка DGT вже привернула увагу дорожніх служб деяких країн Європи. Іспанія вважається законодавцем мод у сфері дорожніх знаків, і її рішеннями часто користуються такі країни, як Італія, Німеччина, Франція та скандинавські держави.
Основне завдання знаку — попередити водіїв про розгалуження доріг попереду, що означає необхідність підготовки до вибору маршруту.
Що означає знак
Знак у формі трикутника із зображенням двох автомобілів та стрілок, що переплітаються, вказує на наближення до зони злиття транспортних потоків. Зазвичай він встановлюється перед розвилками та перехрестями, де ризик аварій є найвищим, тому водіям слід бути готовими до появи інших автомобілів.
Переплетена смуга зазвичай зустрічається на двосторонніх автошляхах й має довжину не більше 1,5 кілометра. На таких ділянках деякі водії можуть з’їжджати з дороги, тоді як інші приєднуються до руху. Проїжджаючи цю зону, водіям рекомендується знижувати швидкість та дотримуватись безпечної дистанції до інших транспортних засобів.
Хто має перевагу на ділянці переплетення доріг
Згідно з поясненнями DGT, в зоні переплетення шляхів правами володіють водії, які їдуть по головному автошляху. Інші учасники дорожнього руху повинні врахувати це і, за необхідності, поступитися їм дорогою. А правило "правої руки" в цьому випадку не діє. Зміна смуги руху на таких ділянках повинна здійснюватися поступово та обережно. Водночас інші водії мають допомогти вам з маневруванням, змінивши смугу або знизивши швидкість.
Раніше ми писали, що на українських дорогах почали встановлювати новий дорожній знак, на якому зображено силует щита та стрілка об'їзду навколо нього. Також в Україні с початку року з'явилося кілька нових дорожніх знаків.
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