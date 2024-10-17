Що означає новий дорожній знак, який може з’явитися в Україні

Знак Р-35. Малюнок: Fundación A - Víctimas de Tráfico

В Іспанії нещодавно представили новий дорожній знак, який може з’явитися й на українських автошляхах. Знак Р-35, розроблений фахівцями Головного управління дорожнього руху Іспанії (DGT), зображує два автомобілі та переплетені стрілки.

Про це повідомив GSMinfo.

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Ця новинка DGT вже привернула увагу дорожніх служб деяких країн Європи. Іспанія вважається законодавцем мод у сфері дорожніх знаків, і її рішеннями часто користуються такі країни, як Італія, Німеччина, Франція та скандинавські держави.

Основне завдання знаку — попередити водіїв про розгалуження доріг попереду, що означає необхідність підготовки до вибору маршруту.

Що означає знак

Знак у формі трикутника із зображенням двох автомобілів та стрілок, що переплітаються, вказує на наближення до зони злиття транспортних потоків. Зазвичай він встановлюється перед розвилками та перехрестями, де ризик аварій є найвищим, тому водіям слід бути готовими до появи інших автомобілів.

Переплетена смуга зазвичай зустрічається на двосторонніх автошляхах й має довжину не більше 1,5 кілометра. На таких ділянках деякі водії можуть з’їжджати з дороги, тоді як інші приєднуються до руху. Проїжджаючи цю зону, водіям рекомендується знижувати швидкість та дотримуватись безпечної дистанції до інших транспортних засобів.

Хто має перевагу на ділянці переплетення доріг

Згідно з поясненнями DGT, в зоні переплетення шляхів правами володіють водії, які їдуть по головному автошляху. Інші учасники дорожнього руху повинні врахувати це і, за необхідності, поступитися їм дорогою. А правило "правої руки" в цьому випадку не діє. Зміна смуги руху на таких ділянках повинна здійснюватися поступово та обережно. Водночас інші водії мають допомогти вам з маневруванням, змінивши смугу або знизивши швидкість.

Раніше ми писали, що на українських дорогах почали встановлювати новий дорожній знак, на якому зображено силует щита та стрілка об'їзду навколо нього. Також в Україні с початку року з'явилося кілька нових дорожніх знаків.