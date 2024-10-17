Что означает новый дорожный знак, который может появиться в Украине

Знак Р-35. Рисунок: Fundación A - Víctimas de Tráfico

В Испании недавно представили новый дорожный знак, который может появиться и на украинских автодорогах. Знак Р-35, разработанный специалистами Главного управления дорожного движения Испании (DGT), изображает два автомобиля и переплетенные стрелки.

Об этом сообщил GSMinfo.

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Эта новинка DGT уже привлекла внимание дорожных служб некоторых стран Европы. Испания считается законодателем мод в области дорожных знаков, и ее решения часто используют такие страны, как Италия, Германия, Франция и скандинавские государства.

Основная задача знака — предупредить водителей о разветвлении дорог впереди, что означает необходимость подготовки к выбору маршрута.

Что означает знак

Знак в форме треугольника с изображением двух автомобилей и переплетающихся стрелок указывает на приближение к зоне слияния транспортных потоков. Обычно он устанавливается перед развилками и перекрестками, где риск аварий самый высокий, поэтому водителям следует быть готовыми к появлению других автомобилей.

Переплетенная полоса обычно встречается на двухсторонних дорогах и имеет длину не более 1,5 километра. На таких участках некоторые водители могут съезжать с дороги, в то время как другие присоединяются к движению. Проезжая эту зону, водителям рекомендуется снижать скорость и соблюдать безопасную дистанцию до других транспортных средств.

Кто имеет преимущество на участке переплетения дорог

Согласно пояснениям DGT, в зоне переплетения путей правами обладают водители, которые едут по главному автодороге. Другие участники дорожного движения должны учесть это и, при необходимости, уступить им дорогу. А правило "правой руки" в этом случае не действует. Смена полосы движения на таких участках должна производиться постепенно и осторожно. В то же время другие водители должны помочь вам с маневрированием, изменив полосу или снизив скорость.

Ранее мы писали, что на украинских дорогах начали устанавливать новый дорожный знак, на котором изображен силуэт щита и стрелка объезда вокруг него. Также в Украине с начала года появилось несколько новых дорожных знаков.