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З’явився новий дорожній знак з двома фотоапаратами — про що він

14 листопада 2024 11:25
Валентин Бандура - Редактор
Про що попереджає новий дорожній знак з двома камерами — роз’яснення для водіїв
Інформаційне табло Д-51а. Фото: wyborkierowcow.pl
Валентин Бандура - Редактор

Українським водіям, які подорожують Польщею, варто знати відносно новий дорожній знак Д-51а. Його розуміння допоможе уникнути неприємних фінансових наслідків.

Про це повідомив Auto Swiat.

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Що означає знак

Синя дошка з контуром дороги та символами двох камер інформує водіїв про початок зони, охопленої секційною системою вимірювання швидкості (OPP). Кінець такої ділянки сигналізується знаком Д-51б, який відрізняється лише червоним перекресленням.

Система OPP є передовим методом контролю швидкості. Водії повинні знати, що йдеться не про одноразове порушення швидкісного режиму, а про середню швидкість на конкретній ділянці.

Спеціальні пристрої реєструють кожен автомобіль на початку та в кінці зони, а потім розраховують середній час у дорозі та середню швидкість. Якщо результат перевищує допустимі межі, на адресу власника транспортного засобу надсилається штраф.

Запровадження системи в Україні

Депутати Верховної Ради пропонують запровадити аналогічний спосіб вимірювання швидкості автомобілів на дорозі й в Україні.

Така пропозиція міститься у зареєстрованому на початку цього року в парламенті законопроєкті №11029. Документ розроблений за участю фахівців з МВС та Національної поліції.

"Запровадження системи дозволить значно знизити аварійність на дорогах та забезпечить ефективніший метод ідентифікації порушників та притягнення їх до відповідальності", — йдеться у пояснювальній записці до законопроєкту.

Раніше ми писали, що означає новий дорожній знак P+D в Європі. Також ми розповідали, що забороняє знак — перекреслена літера "Е" в червоному колі.

Польща дорожні знаки авто автомобіль водії ПДР правила дорожнього руху

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