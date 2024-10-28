Водіям на замітку — розшифруємо значення заборонного знака

Перекреслена літера "Е". Фото: freepik.com

В Україні такий дорожній знак не зустрічається, але у водіїв можуть виникнути труднощі під час подорожей за кордоном. Що означає перекреслена літера "Е" в червоному колі?

Про це повідомив Moto.

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Різні значення

Цей дорожній знак в країнах Південної Америки інформує про заборону паркування. В Європі ж він має зовсім інше значення.

Перекреслена літера "Е" в червоному колі на європейському континенті встановлюється перед в’їздом до тунелю, та вказує на його категорію згідно з класифікацією ADR (Європейська угода про міжнародне перевезення небезпечних вантажів).

Обмеження для вантажівок

Знак означає, що автомобіль з небезпечними вантажами не може потрапити до тунелю. Це зроблено для безпеки руху в обмеженому просторі тунелю, де будь-який вибух може спричинити набагато більшу шкоду, ніж на відкритому повітрі.

Також обмеження стосується транспортних засобів, які перевозять понад вісім брутто-тонн товарів, упакованих в обмеженій кількості (LQ) — тобто збірні вантажі, серед яких є небезпечні.

Першим у Польщі отримав табличку з перекресленою літерою "Е" тунель на півдні від Варшави, який був відкритий 20 грудня 2021 року.

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