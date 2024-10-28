Водіям на замітку — розшифруємо значення заборонного знака

До відома водіїв — що означає дивний заборонний знак
В Україні такий дорожній знак не зустрічається, але у водіїв можуть виникнути труднощі під час подорожей за кордоном. Що означає перекреслена літера "Е" в червоному колі?
Про це повідомив Moto.
Різні значення
Цей дорожній знак в країнах Південної Америки інформує про заборону паркування. В Європі ж він має зовсім інше значення.
Перекреслена літера "Е" в червоному колі на європейському континенті встановлюється перед в’їздом до тунелю, та вказує на його категорію згідно з класифікацією ADR (Європейська угода про міжнародне перевезення небезпечних вантажів).
Обмеження для вантажівок
Знак означає, що автомобіль з небезпечними вантажами не може потрапити до тунелю. Це зроблено для безпеки руху в обмеженому просторі тунелю, де будь-який вибух може спричинити набагато більшу шкоду, ніж на відкритому повітрі.
Також обмеження стосується транспортних засобів, які перевозять понад вісім брутто-тонн товарів, упакованих в обмеженій кількості (LQ) — тобто збірні вантажі, серед яких є небезпечні.
Першим у Польщі отримав табличку з перекресленою літерою "Е" тунель на півдні від Варшави, який був відкритий 20 грудня 2021 року.
Раніше ми писали про інші цікаві дорожні знаки:
- Що означає новий знак з літерами P+D?
- Про що попереджає знак, який зображує два автомобілі та переплетені стрілки у червоному трикутнику?
Читайте Новини.LIVE!