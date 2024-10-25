Все про новий дорожній знак — важлива інформація для водіїв

Знак P+D. Фото: garaz.cz

В багатьох містах Європи намагаються розв’язати проблеми щільного трафіку в містах та нестачі місць для стоянки автомобілів. Новий знак P+D покликаний у цьому допомогти.

Про це повідомив Garaz.

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Що означає знак

P+D (Park and Drive, паркуй та їдь) — позначення нового типу паркінгу, призначеного для стоянки транспортних засобів, водії яких їхатимуть до центру міста як пасажири на іншій машині. Тобто відбувається пересадка більшої кількості людей на інший транспортний засіб.

Знак має прямокутну форму, синьо-білий фон, літери P+D чорного кольору.

Паркінги типу P+D сьогодні успішно експлуатуються в Австрії, Німеччині, Бельгії, Франції чи Нідерландах. У Чехії він вперше з’явиться у 2024 році.

Які ще паркінги існують в Європі

K+R (Kiss and Ride). Стоянка призначена для короткочасної зупинки або очікування транспортних засобів, для посадки та висадки людей, які продовжують рух громадським транспортом. Досить часто стояння тут обмежується додатковим столиком порядку хвилин.

(Kiss and Ride). Стоянка призначена для короткочасної зупинки або очікування транспортних засобів, для посадки та висадки людей, які продовжують рух громадським транспортом. Досить часто стояння тут обмежується додатковим столиком порядку хвилин. P+R (Park and Ride). Стоянка тут призначена для всіх, хто прибуває на місце, паркується та їде далі громадським транспортом.

(Park and Ride). Стоянка тут призначена для всіх, хто прибуває на місце, паркується та їде далі громадським транспортом. P+G (Park and Go). Паркуйся та йди, тобто екіпаж автомобіля продовжує рух пішки.

Різні види паркінгів здаються досить розумним рішенням для великих міст. Чекаємо на аналогічні рішення, наприклад, в Києві, Львові, Одесі та інших населених пунктах України.

Раніше ми писали, що на українських дорогах почали встановлювати новий дорожній знак, на якому зображено силует щита та стрілка об'їзду навколо нього. Також в Україні с початку року з'явилося кілька нових дорожніх знаків.