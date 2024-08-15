Техніка паралельного паркування без пошкоджень авто — інструкція (Відео)

Паралельне паркування. Малюнок: "Тримай кермо".

Паралельне паркування авто викликає певні труднощі, особливо у водіїв, які недавно отримали права. За допомогою цієї техніки ви зможете без пошкоджень заїхати навіть до вузького незручного паркувального місця.

Інструкцію з паркування створив канал "Тримай кермо".

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Правильна позиція

Приблизно 60% успіху в паралельному паркуванні — це правильне положення в початковій позиції.

Зупиніться паралельно машини спереду, задня частина вашого авто повинна бути на одній лінії із сусідньою автівкою.

Відстань між вами та сусідньою машиною має бути від 50 см до 1 м.

Правильне паркування

Поверніть кермо до максимуму праворуч.

Увімкніть задню передачу та почніть рух назад, дивлячись у ліве дзеркало, доки не побачите праву фару машини, яка припаркована позаду вас. Ліве дзеркало та права фара повинні бути на одній лінії.

Зупиніть авто та вирівняйте кермо, починайте рух назад до бордюру. Дивіться в праве бокове дзеркало — воно повинне перекрити ліву фару авто, яке спереду.

Після того, як праве дзеркало та ліва фара стануть в одну лінію, зупиняйте авто та викрутіть кермо ліворуч на максимум.

Продовжуйте рух назад, вирівнюючи свою машину паралельно бордюру, дивлячись в заднє дзеркало, щоб не врізатись в авто позаду.

Залишилося вирівняти свою машину вже всередині паркувального місця.

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