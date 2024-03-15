Як не можна поводитися на парковці — 8 найбільших помилок

За таке паркування не подякують. Фото: capitalone.com

Паркування викликає чи не найбільші складнощі у переважної більшості учнів автошкіл. І навіть вже отримавши права, водії часто помиляються при виконанні цього складного елемента.

Про це написав Dubizzle.

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1. В'їзд на бордюр

Щоб уникнути серйозних пошкоджень, спробуйте потренуватися перед тим, як виїжджати на дорогу.

2. Паркування на місцях для інвалідів

Ігнорування паркувальних знаків — це не лише помилка, а серйозне порушення правил, яке карається штрафом від 1020 до 1700 грн (повторне порушення — від 2000 до 2550 грн).

3. Перетин лінії

Деякі водії паркуються по діагоналі, та займають місце ще одного автомобіля. Це може закінчитися подряпиною або вм'ятиною. Не варто ставити машину занадто близько до сусіда, паркуйте своє авто належним чином в межах відведеного місця.

4. Необережне відкривання дверей

Коли поруч припарковані інші автомобілі, необхідно повільно та обережно відчиняти двері. Нікому не потрібні вм'ятини та подряпини, особливо від незграбних водіїв, які ставлять авто надто близько. Переконайтеся, що відкриваєте двері обережно, щоб не пошкодити машину поруч.

5. Не залишайте візок для покупок

Не залишайте візок для покупок на парковці біля магазину, не лінуйтесь відвезти його на місце. Адже він буде заважати на парковці іншим авто.

6. Залежність від датчиків заднього ходу

Варто звертати увагу на бічні дзеркала та сліпі зони автомобіля. Орієнтуватися виключно на датчики заднього ходу — одна з найбільших помилок при паркуванні.

7. Намагання вписатися в невеликий простір

Паркування в обмеженому просторі — помилка, якої слід уникати. Ваш автомобіль може завдати шкоди собі та іншим автомобілям. Так само хтось може залишити подряпини на вашій машині, намагаючись протиснутися з вузького паркувального місця.

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