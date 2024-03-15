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Семь типичных ошибок водителей на парковке — никогда не делайте этого

15 марта 2024 17:45
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Как нельзя вести себя на парковке — семь наибольших ошибок
За такую парковку не поблагодарят. Фото: capitalone.com
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Парковка вызывает едва ли не самые большие сложности у подавляющего большинства учащихся автошкол. И даже уже получив права водители часто ошибаются при выполнении этого сложного элемента.

Об этом написал Dubizzle.

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Чтобы избежать серьезных повреждений, попытайтесь потренироваться перед тем, как выезжать на дорогу.

2. Парковка на местах для инвалидов

Игнорирование парковочных знаков — это не только ошибка, но и серьезное нарушение правил, которое карается штрафом от 1020 до 1700 грн (повторное нарушение — от 2000 до 2550 грн).

3. Пересечение линий

Некоторые водители паркуются по диагонали и занимают место еще одного автомобиля. Это может закончиться царапиной или вмятиной. Не стоит ставить машину слишком близко к соседу, паркуйте свой автомобиль должным образом в пределах отведенного места.

4. Неосторожное открывание дверей

Когда рядом припаркованы другие автомобили, необходимо медленно и осторожно открывать дверь. Никому не нужны вмятины и царапины, особенно от неловких водителей, которые ставят авто слишком близко. Убедитесь, что дверь открываете осторожно, чтобы не повредить машину рядом.

5. Не оставляйте тележку для покупок

Не оставляйте тележку для покупок на парковке возле магазина, не ленитесь отвезти ее на место. Ведь она будет мешать на парковке другим авто.

6. В зависимости от датчиков заднего хода

Следует обращать внимание на боковые зеркала и слепые зоны автомобиля. Ориентироваться исключительно на датчики заднего хода — одна из самых больших ошибок при парковке.

7. Попытки вписаться в небольшое пространство

Парковка в ограниченном пространстве — ошибка, которую следует избегать. Ваш автомобиль может нанести вред себе и другим автомобилям. Так же кто-то может оставить царапины на вашей машине, пытаясь протиснуться с узкого парковочного места.

Раньше мы писали, как с помощью смартфона разыскать свой автомобиль на огромной парковке. Также экс-советник Кличко рассказал, чем грозит большое количество бесплатных парковок в Киеве.

авто
парковка
автомобиль
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