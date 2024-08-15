Техника параллельной парковки без повреждений авто — инструкция (Видео)

Параллельная парковка. Рисунок: "Держи руль".

Параллельная парковка авто вызывает определенные трудности, особенно у водителей, недавно получивших права. С помощью этой техники вы сможете без повреждений заехать даже в узкое неудобное парковочное место.

Инструкцию по парковке создал канал "Держи руль".

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Правильная позиция

Приблизительно 60% успеха в параллельной парковке — это правильное положение в начальной позиции.

Остановитесь параллельно машине спереди, задняя часть вашего авто должна быть на одной линии с соседним автомобилем.

Расстояние между вами и соседней машиной должно быть от 50 см до 1 м.

Правильная парковка

Поверните руль до максимума направо.

Включите заднюю передачу и начните движение назад, глядя в левое зеркало, пока не увидите правую фару припаркованной позади вас машины. Левое зеркало и правая фара должны быть на одной линии.

Остановите автомобиль и выровняйте руль, начинайте движение назад к бордюру. Смотрите в правое боковое зеркало — оно должно перекрыть левую фару спереди.

После того, как правое зеркало и левая фара станут в одну линию, останавливайте авто и выкрутите руль влево на максимум.

Продолжайте движение назад, выравнивая машину параллельно бордюру, глядя в заднее зеркало, чтобы не врезаться в авто позади.

Осталось выровнять свою машину уже внутри парковочного места.

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