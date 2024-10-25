Все о новом дорожном знаке — важная информация для водителей

Знак P+D. Фото: garaz.cz

Во многих городах Европы пытаются решить проблемы плотного трафика в городах и нехватки мест для стоянки автомобилей. Новый знак P+D призван помочь.

Об этом сообщил Garaz.

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Что означает знак

P+D (Park and Drive, паркуй и поезжай) — обозначение нового типа паркинга, предназначенного для стоянки транспортных средств, водители которых будут ехать в центр города как пассажиры на другой машине. То есть происходит пересадка большего количества людей на другое транспортное средство.

Знак имеет прямоугольную форму, синий и белый фон, буквы P+D черного цвета.

Паркинги P+D сегодня успешно эксплуатируются в Австрии, Германии, Бельгии, Франции или Нидерландах. В Чехии он впервые появится в 2024 году.

Какие еще паркинги существуют в Европе

K+R (Kiss and Ride). Стоянка предназначена для кратковременной остановки или ожидания транспортных средств, посадки и высадки людей, которые продолжают движение на общественном транспорте. Зачастую стояние здесь ограничивается дополнительным столиком порядка минут.

(Kiss and Ride). Стоянка предназначена для кратковременной остановки или ожидания транспортных средств, посадки и высадки людей, которые продолжают движение на общественном транспорте. Зачастую стояние здесь ограничивается дополнительным столиком порядка минут. P+R (Park and Ride). Стоянка здесь предназначена для всех, кто прибыл на место, припарковался и едет дальше общественным транспортом.

(Park and Ride). Стоянка здесь предназначена для всех, кто прибыл на место, припарковался и едет дальше общественным транспортом. P+G (Park and Go). Паркуйся и иди, то есть экипаж автомобиля продолжает движение пешком.

Различные виды паркингов кажутся достаточно разумным решением для больших городов. Ждем аналогичных решений, например, в Киеве, Львове, Одессе и других населенных пунктах Украины.

Ранее мы писали, что на украинских дорогах начали устанавливать новый дорожный знак, на котором изображен силуэт щита и стрелка объезда вокруг него. Также в Украине с начала года появилось несколько новых дорожных знаков.